Жил с бездомными и резал ее картины: Коляденко раскрыл детали скандалов с Билык

Шоумен и хореограф 50-летний Дмитрий Коляденко признался, что устраивал сцены ревности бывшей любимой - певице 51-летней Ирины Билык. Об их романе много сплетничали.

Танцор познакомился с исполнительницей в 2001 году. Тогда Билык была замужем. Но Коляденко все равно пригласил ее в ресторан после выступления в Виннице. В программе "ЖВЛ" шоумен поделился подробностями их романа.

"Я пригласил ее в ресторан. Заказал шашлыки, хачапури. Вино красное, белое. Дают счет - мне не хватает денег", - вспомнил он.

Хореограф оставил свой перстень как залог ресторану. Забрать его уже не смог: на следующий день обнаружил, что заведение сгорело.

Автор: instagram.com/kolyadenkodima_official Шоумен Дмитрий Коляденко поделился подробностями ссор с певицей Ириной Билык

Через несколько месяцев после свидания Билык развелась. И они с Коляденко официально стали парой. Но снова под венец певица не спешила, хотя шоумен делал ей предложение шесть раз.

Фанаты их пары даже не догадывались, какие ссоры возникали между звездными влюбленными.

"Я резал ее картины, выбросил диван с 13-го этажа. Я заклеил ее косметику. Шел босиком по Киеву. Я жил под мостом с бездомными", - вспомнил танцор.

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Финалом пятилетнего романа стал очередной скандал, после которого исполнительница выгнала Коляденко из дома. Ведущий не мог успокоиться из-за этого. Он продал интимные фото Билык одному глянцу. После этого мужчина начал злоупотреблять алкоголем и отчаялся в женщинах. Чтобы прийти в себя, Коляденко несколько лет посещал психотерапевта.

Шоумен Дмитрий Коляденко поделился деталями романтических отношений с певицей Ириной Билык. Артист признался, что они воздерживались от интима. А для того, чтобы заняться любовью, Коляденко посетил клинику.