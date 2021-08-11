"Не люблю презервативы" - Коляденко рассекретил подробности интимной жизни с Ириной Билык

Шоумен 50-летний Дмитрий Коляденко поделился деталями романтических отношений с певицей 51-летней Ириной Билык. Артист признался, что они воздерживались от интима. А для того, чтобы заняться любовью, Коляденко посетил клинику.

Мужчина заметил, что делал это для того, чтобы доказать - ради любви он готов на все. Рассказал об этом за кулисами талант-шоу на телеканале "Украина".

"Мы решили, если у нас любовь, можно подождать и провериться. И меня ее личный водитель отвез в медицинский центр, где я сдал анализы. Ждали результаты две недели. Представляете, насколько все серьезно. Мы терпели, и ничего страшного. И ради любви я готов на все. Просто я не люблю презервативы, потому берегу себя и партнершу. Я люблю, чтобы было по любви и без всякой химии. Но для этого нужно сдавать анализы и ждать результаты", - поделился шоумен.

Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Бывшая пара уже наладила отношения.

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"Сегодня могу сказать, что мы друзья, и мне так нравится. Я дарю Ире подарки, она мне подарила прекрасный парфюм. Это произошло утром. Я так обрадовался, что не нужно заезжать в магазин за новым парфюмом. Моя птичка уже позаботилась, чтобы я пах на съемках", - добавил Коляденко.

Дмитрий Коляденко - украинский хореограф, танцор, певец и телеведущий. Окончил Днепропетровский театрально-художественный колледж. После армии работал в Сумском драматическом театре. Когда переехал в столицу, создал балет "Арт-классик", на который обратил внимание продюсер Евгений Рыбчинский. Коляденко ставил танцевальные спектакли таким исполнителям, как Ирина Билык, Александр Пономарев, EL Кравчук. В 2002 году работал над мюзиклами "Золушка", "Фигаро", "Снежная королева". Ставил танцевальные номера участников телепроекта "Шанс". Впоследствии выступил как участник проекта: с этого и началась его музыкальная карьера.