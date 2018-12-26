Мика Ньютон вышла замуж за американца

Автор: Instagram Жених угощает тортом Мику Ньютон

Украинская певица Мика Ньютон вышла замуж за владельца модельного агентства, американца Криса Сааведру.

Свадьбу сыграли в гостиничном комплексе The Mission Inn Hotel & Spa в городе Риверсайд, Калифорния. Певица была одета в пышное белое платье с камнями Swarovski, а собранные волосы украшали длинная фата и маленькая диадема. Свой образ Мика подчеркнула выразительной бордовой помадой.

Фото со свадьбы в Инстаграм опубликовала близкая подруга Мики Татьяна Терехова. "Мы так часто представляли, как это будет. Ты всегда мечтала о волшебной сказке. А получилось даже лучше!" - написала она.

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О своей помолвке пара объявила в сентябре прошлого года. "В тот день я принимала участие в фотосессии, которую делал мой друг. Затем он убедился, что после съемки я поехала в свой любимый ресторан. Когда приехала туда, там было пусто. Крис ждал меня вместе со своей мамой и сестрой. Он был празднично одет", - писала Мика Ньютон в Инстаграм. - Потом Крис стал на колено, а я заплакала. Я никогда не была настолько удивлена ​​за всю свою жизнь. Конечно же, я сразу ответила "да", - добавила она.

Мика Ньютон больше 4 лет назад переехала строить карьеру в Лос-Анджелесе.