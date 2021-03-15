"Мій талісман". Тоня Матвиенко удивила дуэтом с украинским исполнителем

Для певца дуэтная работа была 1-ой по его творческую карьеру. Фото: предоставлено пиар-агентом артиста

Исполнители Роман Скорпион и Тоня Матвиенко представили композицию "Я нікому тебе не віддам". Автором слов и музыки является Скорпион. Он рассказал, что песня была написана еще летом 2019 года.

"В тот момент я находился в другом состоянии, поэтому она ждала своего времени. А сейчас я понимаю, что полностью проживаю, чувствую ее так, как никогда. Тоня смогла предоставить песне именно те эмоции и окраски, которые я представлял, когда писал ее. Наше сотрудничество было легким. 1 день во Львове, 1 репетиция, 1 фотосессия и готово", - поделился артист.

Для певца дуэтная работа была 1-ой за его творческую карьеру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Tayanna представила ремикс интимного сингла

"В январе мы решили отдохнуть семьей в Египте. Тогда я и физически, и мыслями была на курорте с родными и вовсе не планировала заниматься рабочими вопросами. Но однажды получила сообщение от Романа. Прослушала песню один раз и снова с головой окунулась в семейный отдых. Через некоторое время, не осознавая этого, песня просто "засела" в голове: я то и делала, что пела припев. Тогда и решила: быть дуэту. Сам трек резонирует с моими взглядами и отражает категории преданности и благодарности любимому человеку. Для меня этот человек, конечно же, Арсен (муж певицы. - Gazeta.ua). Рома импонирует мне как человек. Он светлый, позитивный, творческий. Быстро нашли общий язык", - рассказала Матвиенко.

Артист Роман Скорпион презентовал провокационный клип на песню "З мільйонів одна". Главную героиню клипа сыграла Елена Семенов. Между ней и Романом Скорпионом возникла настоящая магия.