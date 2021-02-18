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четверг, 18 февраля 2021 21:11

"Настоящая магия". Украинский исполнитель представил провокационный клип

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&quot;Настоящая магия&quot;. Украинский исполнитель представил провокационный клип
Роман Скорпион презентовал клип на песню "З мільйонів одна". Фото: предоставлено пиар-агентом артистки

Артист Роман Скорпион презентовал провокационный клип на песню "З мільйонів одна".

"Все эмоции, страсть, которые видно на видео, полностью передают состояние моей души сейчас. Возможно, необычно, довольно откровенно, но так прекрасно", - отметил исполнитель.

Главную героиню клипа сыграла Елена Семенов. Между ней и Романом Скорпионом возникла настоящая магия.

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"Мы добавили немного магии и отсняли интересную историю 2 незнакомых людей. Весь съемочный процесс длился 4 дня, в процессе съемок было использовано 6 локаций. С Романом работать легко, он четко выполняет все задачи", - рассказал режиссер клипа Марта Бокало.

9 ноября артист Роман Скорпион не только отмечал 30-летие, но и представлял ремикс на трек "Поцілую". Видеоработа певца в YouTube собрала более 10 млн просмотров. Премьера песни "Поцілую" состоялась еще в 2015 году и была одной из первых в творчестве Романа.

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