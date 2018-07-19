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четверг, 19 июля 2018 18:58

Мелания Трамп продемонстрировала скорбный образ со стилем
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Дональд и Мелания Трамп вернулись из Европы, где побывали на политических мероприятиях
Фото: Instagram
Дональд и Мелания Трамп вернулись из Европы, где побывали на политических мероприятиях
Дональд и Мелания Трамп вернулись из Европы, где побывали на политических мероприятиях
Дональд и Мелания Трамп вернулись из Европы, где побывали на политических мероприятиях
Дональд и Мелания Трамп вернулись из Европы, где побывали на политических мероприятиях

Президент США Дональд Трамп с женой Меланией побывали на скорбном мероприятии на американской авиабазе Эндрюс. Недавно они вернулись из Европы, где побывали на политических мероприятиях.

С самолета Мелания сходила в стильном образе. Узкие джинсы она дополнила белой рубашкой и балетками.

Автор: Instagram
  Дональд и Мелания Трамп вернулись из Европы, где побывали на политических мероприятиях
Дональд и Мелания Трамп вернулись из Европы, где побывали на политических мероприятиях

На официальных встречах в Европе первая леди демонстрировала яркие элегантные образы. Трамп же часто попадал в неловкие ситуации. Опоздал на встречу с Елизаветой ІІ, повернулся к ней спиной, неоднозначно высказался о вмешательстве России в американские выборы.

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Для повышения рейтинга президента, его пиар-команда посоветовала посетить почтение памяти погибшего агента спецслужб Ноула Ремагена.

Автор: REUTERS
  Дональд и Мелания Трамп вернулись из Европы, где побывали на политических мероприятиях
Дональд и Мелания Трамп вернулись из Европы, где побывали на политических мероприятиях

Мелания выбрала для встречи с родственниками погибшего строгий костюм темно-синего цвета от Michael Kors, стоимостью 2 тыс. долларов. Свой образ она дополнила белым топом и обувью на высоких каблуках.

Пользователи сети обсуждают реакцию первой леди США Мелании Трамп на президента России Владимира Путина во время саммита в столице Финляндии Хельсинки 16 июля.

На опубликованном видео Мелания пожимает руку Путину. В это время улыбается. Затем отходит и у нее меняется выражение лица.

dailymail.co.uk
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