Меган Маркл потратила на беременность более $1,3 млн

Фото: dailymail.co.uk

Западные СМИ посчитали, сколько Меган Маркл потратила денег за время своей беременности. В сумму учитывали средства, начиная от гардероба во время последних 9 месяцев до родов в частной больнице. Всего вышло более $1,3 млн.

На одежду для первой фотосессии после родов герцогиня Сассекская потратила $ 2,653. Самым дорогим было платье от британского дизайнера Grace Wales Bonner. Одеяло новорожденного Арчи также было не из дешевых - вышитая мериносовая шерсть стоила более $ 110. Показывать маленького принца является давней традицией, которой около 70 лет.

Автор: dailymail.co.uk Всего Меган Маркл потратила более ,3 млн

Одним из дорогих удовольствий стала предродовая вечеринка в Нью-Йорке, которая стоила $ 504,403. На нее пришли теннисистка Серена Уильямс и жена Джорджа Клуни Амаль. Празднование устроили в пент-хаусе отеля "Марк". Гости приняли участие в уроках по оформлению цветов и дегустации десерта с шеф-поваром звезды Мишлена.

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На ремонт и оформление детской комнаты ушло $ 65,000. Вскоре принц Гарри и Меган переедут в коттедж Frogmore. Дизайнер детской использовал оформления в стиле эко.

Автор: dailymail.co.uk Вскоре принц Гарри и Меган переедут в коттедж Frogmore

За месяц до рождения сына Маркл обратилась в бутик с гомеопатическими методами лечения и поддержания беременности. Там она проходила курс акупунктуры за $ 11,310.

Автор: dailymail.co.uk За месяц до рождения сына Маркл обратилась к акупунктуре

За неделю до родов у Меган и Гарри был трехдневный spa-отдых в люксовом отеле в Гемпшире. На него потратили $ 42,900.

Роды в частной клинике обошлись в $ 19,500. Хотя до этого Маркл готовилась к домашним родам.

Самой дорогой статьей расходов стал гардероб беременной герцогини Сассекском - $ 703,305. Среди брендов, которые примерила Меган были - Club Monaco, Martin Grant, Emilia Wickstead, Stella McCartney, SAFiYAA "Ginkgo", Jason Wu.

Автор: dailymail.co.uk Всего Меган Маркл потратила более ,3 млн

Принц Гарри впервые появился на официальном мероприятии после того, как Меган Маркл 6 мая родила сына.