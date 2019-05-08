Меган Маркл и принц Гарри показали первенца

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Меган Маркл и принц Гарри стали родителями 6 мая, в понедельник, но только сейчас показали новорожденного мальчика прессе.

Герцоги Сассекские с первенцем позировали в Виндзорском замке.

Меган сказала журналистам, что теперь рядом с ней двое лучших мужчин в мире.

"У сына самый прекрасный характер. Он очень спокойный", - призналась герцогиня.

Пока что королевская семья выбирает имя новорожденному. Герцоги хотят, чтобы оно объединило Великобританию и США.

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Герцогиня Сассекская родила мальчика в 5.26. Малыш появился на свет с весом 3.3 кг. Он будет носить титул графа Дамбартона и займет 7 место в очереди на королевский престол.