Maruv посветила соблазнительными формами в эротическом купальнике

Фото: instagram.com/maruvofficial

Певица Maruv настоящее имя которой Анна Корсун, часто поражает поклонников экстравагантными образами и эротическими клипами. На этот раз звезда презентовала купальник собственного бренда.

Как написала Maruv на своей странице в Instagram, источником вдохновения для нее стал научно-фантастический сериал "Звездный путь".

"Все девушки - с другой галактики", - также отметила она.

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Maruv - украинская певица, музыкальными направлениями которой являются поп и электронная музыка. Выступает сольно с 2018 года. Исполнительница известна связями с российским шоу-бизнесом. Она часто выступает в Российской Федерации и дает интервью для российских СМИ.