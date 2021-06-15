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вторник, 15 июня 2021 23:46

Maruv посветила соблазнительными формами в эротическом купальнике
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Maruv поражает поклонников экстравагантными образами
Фото: instagram.com/maruvofficial
Maruv поражает поклонников экстравагантными образами
Maruv поражает поклонников экстравагантными образами

Певица Maruv настоящее имя которой Анна Корсун, часто поражает поклонников экстравагантными образами и эротическими клипами. На этот раз звезда презентовала купальник собственного бренда.

Как написала Maruv на своей странице в Instagram, источником вдохновения для нее стал научно-фантастический сериал "Звездный путь".

"Все девушки - с другой галактики", - также отметила она.

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Maruv - украинская певица, музыкальными направлениями которой являются поп и электронная музыка. Выступает сольно с 2018 года. Исполнительница известна связями с российским шоу-бизнесом. Она часто выступает в Российской Федерации и дает интервью для российских СМИ.

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