Maruv показала ягодицы в латексной мини-юбке

Украинская певица Maruv опубликовала фотографии, где позирует в одежде собственного бренда.
На снимках в Instagram звезда появилась в полупрозрачном блузе, из-под которой просвечивал черный бюстгальтер. Также на ней надета мини-юбка из латекса. А дополнили образ стрипы и солнцезащитные очки.
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Фанатам такие фотографии очень понравились, и они просто забросали певицу комплиментами: "Ты самая красивая женщина", "Куда кричать о любви к тебе?", "Богиня", "Пушка-ракета", "Бомба".
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А я шла, шла, шла Пирожок нашла! Моя потрясная коллекция одежды уже доступна к заказу 😉 Переходи на @maruv_wear и заказывай!
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