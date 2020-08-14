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пятница, 14 августа 2020 15:40

Maruv показала ягодицы в латексной мини-юбке

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Maruv показала ягодицы в латексной мини-юбке
Певица показала одежду собственного бренда. Фото: instagram.com/maruvofficial

Украинская певица Maruv опубликовала фотографии, где позирует в одежде собственного бренда.

На снимках в Instagram звезда появилась в полупрозрачном блузе, из-под которой просвечивал черный бюстгальтер. Также на ней надета мини-юбка из латекса. А дополнили образ стрипы и солнцезащитные очки.

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Фанатам такие фотографии очень понравились, и они просто забросали певицу комплиментами: "Ты самая красивая женщина", "Куда кричать о любви к тебе?", "Богиня", "Пушка-ракета", "Бомба".

Певица Настя Каменских поражает подписчиков новыми фотографиями. 33-летняя звезда публикует фото, на которых щеголяет аппетитными формами

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