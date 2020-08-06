Каменских ошеломляет сексуальной фигурой в откровенном купальнике

Фото: Instagram

Певица Настя Каменских поражает подписчиков новыми фотографиями. 33-летняя звезда публикует фото, на которых щеголяет аппетитными формами, в своем Instagram.

На последней фотографии Каменских эротично позирует в мятном сплошном купальнике с эффектным декольте.

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"Один взгляд говорит гораздо больше, чем тысяча слов", - написала певица в Instagram.

Настя Каменских продолжает радовать поклонников новыми фотографиями. Певица выложила в Instagram черно-белое фото с прогулки на яхте с американским флагом. На нем Настя позирует в белом купальнике, подняв руки вверх и продемонстрировав свою сексуальную фигуру.