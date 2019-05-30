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четверг, 30 мая 2019 15:05

Макс Барських їде в міжнародний тур

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Макс Барських їде в міжнародний тур
Макс Барских побывает с туром в Австралии. Фото: пресс-служба

Певец Макс Барских опубликовал проморолик к предстоящему международному турне Nezemnaya World Tour 2020.

После успешного шоу "Туманы", которое длилось 2 года и побывало в 15 странах, охватив более 250 концертов, Барских и его команда расширяют концертную географию. Второй мировой тур артиста охватит Австралию, США, Канаду, страны Балтии, Казахстан, Великобританию, Германию, Польшу и Данию. Он стартует со столицы Литвы – Вильнюса, после чего певец отправится в Беларусь, Латвию и Германию.

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Nezemnaya World Tour 2020 получил название одноименного хита, который за 2 месяца в радиоэфире прозвучал около 200 тысяч раз, согласно статистике медиапортала TopHit.

В рамках будущего тура Барских презентует шоу "7" с дополнениями и новшествами. Премьера-предпрослушивание новой концертной программы музыканта состоялась в Киеве в прошлом году 29 ноября.

Недавно сеть обсуждала многозначительные снимки Макса Барских и Миши Романовой в надежде на то, что артисты таки подтвердят слухи о возобновленном романе. Но музыкант дал повод для новых догадок.

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