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среда, 08 мая 2019 13:01

Макс Барских попал в ДТП

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Автор: instagram.com
  Известный украинский поп-певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе, США
Известный украинский поп-певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе, США

Украинский поп-певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе, США.

Артист рассказал, что очень пострадала его машина - на фото, которое он обнародовал в Instagram, видно практически полностью разбитую переднюю часть авто.

"Я мог и сам получить серьезные травмы или даже разбиться насмерть в ДТП, однако спасли пристегнутые ремни безопасности", - рассказал певец.

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"Я забываю ценить каждый момент своей жизни. Сегодня, находясь на грани, понял, как это важно. Будьте внимательны, цените все, что имеете, и всех, кто вокруг. Обязательно пользуйтесь ремнями безопасности - это спасет вашу жизнь! Со мной все хорошо, не переживайте! Я понял, почему это произошло, и усвоил урок", - написал Макс под фото своей разбитой машины.

В Apple Music открылся предзаказ альбома Макса Барских - "7". За 2 месяца до официального релиза пятого студийного лонгплея артиста поклонники смогли оценить звучание новых песен во время одноименного шоу в киевском ИВЦ.

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