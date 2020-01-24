Макс Барских перестал искать настоящую любовь

Автор: пресс-служба "Вывод 2019-го – свою любовь пока не встретил"

Певец Макс Барский дал откровенное интервью о личном, детях, кулинарных способностях и выводах 2019 года журналу "Отдохни". С неожиданной стороны артист также открылся fashion-фотографу Ярославу Бугаеву.

Самые интересные цитаты разговора приводим ниже:

С точки зрения отношений этот год был крайне спокоен. 90 процентов своего времени я посвятил творчеству и написанию музыки. Остальные 10 ушли на времяпровождения с семьей, друзьями и близкими мне людьми. Вывод 2019 года – свою любовь пока не встретил и осознал, что перестал ее искать. Я верю, что она сама меня найдет в определенный момент жизни, когда я меньше всего буду этого ждать.

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В марте тебе исполнится 30 лет. Кто тебя больше всего донимает вопросами о женитьбе и детях — журналисты или родители? Что отвечаешь на подобные вопросы?

Наверное, больше всего родители. Но я слабо поддаюсь какому-либо влиянию со стороны окружающих и четко убежден в своих желаниях. На данном этапе я не могу уделять должное количество времени своей будущей семье, поэтому и не стремлюсь к скорейшему ее приобретению. Когда пойму, что достиг всего, чего хотел, в творчестве – займусь семьей. У меня достаточно большая семья: 2 племянника и 2 племянницы разных возрастов. Также на подходе мой внучатый племянник, то есть совсем скоро я стану двоюродным дедом, поэтому в жизни меня окружает много детей и детской любви. Так как эти дети не мои, мне достается от них самое лучшее – они не успевают меня эмоционально выводить из себя и всегда вдохновляют детской энергией в своем лучшем ее проявлении.

Автор: Ярослав Бугаев "Я живу на 2 страны и львиную долю своего времени провожу либо в самолете, либо на сцене. Какое будущее может ждать такие отношения на расстоянии?"

Есть фирменное блюдо от Макса Барских?

Я люблю готовить куриный суп. Он получается у меня лучше всего и почему-то дарит ощущения лета. А еще могу испечь пирожков. Мамины пирожки – это ассоциация с домом, семьей и детством. После того, как я переехал в Киев и возвращался в Херсон либо проведать маму, либо с концертами, она всегда наготавливала целый тазик пирожков с разными начинками - с картошкой, капустой, джемом, маком: для меня, для брата и сестры. Это первое угощение, которое всегда подается к столу вместе с ее фирменным борщом. Поскольку мама осталась жить в Херсоне, то я попросил ее научить меня их готовить.

На протяжении 12 лет одна из ведущих радиостанций СНГ - LOVE RADIO - определяет лучших артистов. В 2019 году по мнению радиослушателей "Певцом года" стал Макс Барских.