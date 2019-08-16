Мадонна празднует 61-летие: скандальные фото поп-дивы

Американская певица Мадонна празднует сегодня 61-летие.

Ко дню рождения поп-дивы Gazeta.ua собрали одни из самых скандальных фотографий певицы.

Фото: lux.fm

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Мадонна родилась в Бэй-Сити, штат Мичиган, США. Она рано начала певческую карьеру и в конце 80-х была известной во всем мире.

За годы работы певица выпустила 13 студийных и 5 концертных альбомов, 6 сборников и 82 синглов. К тому же Мадонна попала в Книгу рекордов Гиннеса, как самая коммерчески успешная исполнительница.

Помимо музыкальной карьеры Мадонна снялась более чем в 20 фильмах, а в 2004 году написала детскую книгу "Английские розы", которая стала бестселлером. В 2016 году по данным Forbes Мадонна считалась самой богатой женщиной-музыкантом в мире с состоянием в 560 млн долл.

Американская певица 60-летняя Мадонна, которую называют королевой поп-музыки, ошеломила сеть невероятной растяжкой. На видео Мадонна лежала на спине и продемонстрировала горизонтальный шпагат. На лице звезды был яркий макияж, с акцентом на красные губы.