Лидия Таран вместе с Ником Вуйчичом осуществила мечту больной львовянки

Фото: прес-служба

В столичном Дворце Спорта состоялся тренинг - "Победитель лени. Жизнь без границ" мотивационного спикера Ника Вуйчича и бизнес-тренера Ицхака Пинтосевича. Ведущей мероприятия была Соломия Витвицкая.

Тренинг Ника Вуйчича и Ицхака Пинтосевича принес детям 325 000 грн на осуществление мечты. По этой цифры - 173 000 грн - это 10% от проданных билетов на событие, 150 000 грн - сумма, на которую было выкуплено лот благотворительного марафона "Сніданку з "1+1" - личная встреча с Ником Вуйчичом. Ник Вуйчич провел специальную встречу с учениками Новопечерской школы в актовом зале. И 2300 грн - это пожертвования, поступившие от людей.

Во время речи Ника во Дворце спорта на сцене появилась 13-летняя Ксения Гвоздяк из Львова и еще трое ее друзей - Олег, Божена и Игорь. Сопровождала детей телеведущая "1+1", куратор проекта "Здійсни мрію" Лидия Таран.

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Ксения имеет сложное ортопедическое заболевание - у нее искривленные суставы и она передвигается на коляске. Девушка мечтает стать дизайнером для людей с инвалидностью.

Автор: прес-служба Тренинг Ника Вуйчича и Ицхака Пинтосевича принес детям 325 000 грн на осуществление мечты

"Нику, ты нас помнишь? Мы четыре месяца назад были во Львове на твоем выступлении на сцене и познакомили с тобой нашу мечтательницу Ксению. Прошло время и Ксения с помощью наших волшебников уже создала одежду для своих друзей. Девушки захотели платья, а ребята - рубашки. Ты уже знаешь, что украинцы очень целеустремленные люди - это наша главная черта. А наша вторая черта - мы никогда не приходим в гости без подарка, поэтому у Ксении есть для тебя подарок", - объявила со сцены Лидия Таран.

Ксения подарила Нику рубашку с вышитыми крыльями.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ник Вуйчич (@nickvujicic_cis) 25 Лют 2019 р. о 2:10 PST

Куратор проекта "Здійсни мрію" телеведущая Лидия Таран вместе с командой устроила уникальную шахматную партию среди Праги, чтобы осуществить мечту 18-летнего Михаила Комнацкого.