 
Ексклюзивы
1/5
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Просмотров: 549
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
1 Просмотров: 1899
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Просмотров: 1179
Как избавиться от ям на дорогах
Как избавиться от ям на дорогах
Просмотров: 468
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
Просмотров: 1737
Нет разницы черт или ведьма - националисты пообещали разобраться с теми, кто покупает голоса
Нет разницы черт или ведьма - националисты пообещали разобраться с теми, кто покупает голоса
1 Просмотров: 1332
Эксперт рассказал, помогут ли новые антироссийские санкции освободить пленных моряков
Эксперт рассказал, помогут ли новые антироссийские санкции освободить пленных моряков
1 Просмотров: 648
"Мы теряем свое лицо" - Иван Гаврилюк о голливуських актерах в новом фильме "Захар Беркут"
"Мы теряем свое лицо" - Иван Гаврилюк о голливуських актерах в новом фильме "Захар Беркут"
Просмотров: 918
"Ау, СБУ, это же коллаборационисты": сети гудят от скандальных заявлений участниц отбора Евровидения
"Ау, СБУ, это же коллаборационисты": сети гудят от скандальных заявлений участниц отбора Евровидения
3 Просмотров: 5931
Эксперт рассказал, как Порошенко хочет использовать проход через Керченский пролив
Эксперт рассказал, как Порошенко хочет использовать проход через Керченский пролив
1 Просмотров: 1809
Фото
Все фото
7
9
3
35
5
Лидия Таран вместе с Ником Вуйчичом осуществила мечту больной львовянки
Лидия Таран вместе с Ником Вуйчичом осуществила мечту больной львовянки
Какими были самые красивые женщины ХХ века: фото
Какими были самые красивые женщины ХХ века: фото
Звезда &quot;Игры престолов&quot; частично раскрыла финал ожидаемого сериала
Звезда "Игры престолов" частично раскрыла финал ожидаемого сериала
Пользователей ошеломили самые откровенные наряды оскаровской вечеринки
Пользователей ошеломили самые откровенные наряды оскаровской вечеринки
&quot;Лучший актер&quot; упал со сцены с наградой в руках
"Лучший актер" упал со сцены с наградой в руках
Видео
Все видео
"Готова отказаться от концертов в России": MARUV сделала резкое заявление
"Готова отказаться от концертов в России": MARUV сделала резкое заявление
Назвали победителя Нацотбора Евровидения-2019
Назвали победителя Нацотбора Евровидения-2019
Солистка группы KAZKA показала, как поет вживую
Солистка группы KAZKA показала, как поет вживую
"Вата лезет к нашему праздничному столу, не помыв руки после параши": музыкант жестко прошелся по Евровидению
"Вата лезет к нашему праздничному столу, не помыв руки после параши": музыкант жестко прошелся по Евровидению
Появился трейлер скандального фильма о Майкле Джексоне
Появился трейлер скандального фильма о Майкле Джексоне
Интервью
1/5
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1224
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4149
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
Просмотров: 2871
Герой, Маг или Эстет: одежда может раскрыть характер человека благодаря архетипам - Катерина Стефанишин
Герой, Маг или Эстет: одежда может раскрыть характер человека благодаря архетипам - Катерина Стефанишин
Просмотров: 2232
Не согласен, чтобы четверо мужчин из-за рубежа руководили Украинским государством - Бессмертный
Не согласен, чтобы четверо мужчин из-за рубежа руководили Украинским государством - Бессмертный
2 Просмотров: 5247
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 февраля 2019
3 Просмотров: 819
Продати піаніно
Точно пригадую, що я впирався як міг. Вісім років тому дружина вирішила, що донька — майбутній музикант. — Треба купити піаніно, ...
вторник, 26 февраля 2019 23:12

Лидия Таран вместе с Ником Вуйчичом осуществила мечту больной львовянки
7

  Комментировать

Тренинг Ника Вуйчича и Ицхака Пинтосевича принес детям 325 000 грн на осуществление мечты
Фото: прес-служба
Тренинг Ника Вуйчича и Ицхака Пинтосевича принес детям 325 000 грн на осуществление мечты
Тренинг Ника Вуйчича и Ицхака Пинтосевича принес детям 325 000 грн на осуществление мечты
Тренинг Ника Вуйчича и Ицхака Пинтосевича принес детям 325 000 грн на осуществление мечты
Тренинг Ника Вуйчича и Ицхака Пинтосевича принес детям 325 000 грн на осуществление мечты

В столичном Дворце Спорта состоялся тренинг - "Победитель лени. Жизнь без границ" мотивационного спикера Ника Вуйчича и бизнес-тренера Ицхака Пинтосевича. Ведущей мероприятия была Соломия Витвицкая.

Тренинг Ника Вуйчича и Ицхака Пинтосевича принес детям 325 000 грн на осуществление мечты. По этой цифры - 173 000 грн - это 10% от проданных билетов на событие, 150 000 грн - сумма, на которую было выкуплено лот благотворительного марафона "Сніданку з "1+1" - личная встреча с Ником Вуйчичом. Ник Вуйчич провел специальную встречу с учениками Новопечерской школы в актовом зале. И 2300 грн - это пожертвования, поступившие от людей.

Во время речи Ника во Дворце спорта на сцене появилась 13-летняя Ксения Гвоздяк из Львова и еще трое ее друзей - Олег, Божена и Игорь. Сопровождала детей телеведущая "1+1", куратор проекта "Здійсни мрію" Лидия Таран.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Семья журналистов просит спасти маленького сына

Ксения имеет сложное ортопедическое заболевание - у нее искривленные суставы и она передвигается на коляске. Девушка мечтает стать дизайнером для людей с инвалидностью.

Автор: прес-служба
  Тренинг Ника Вуйчича и Ицхака Пинтосевича принес детям 325 000 грн на осуществление мечты
Тренинг Ника Вуйчича и Ицхака Пинтосевича принес детям 325 000 грн на осуществление мечты

"Нику, ты нас помнишь? Мы четыре месяца назад были во Львове на твоем выступлении на сцене и познакомили с тобой нашу мечтательницу Ксению. Прошло время и Ксения с помощью наших волшебников уже создала одежду для своих друзей. Девушки захотели платья, а ребята - рубашки. Ты уже знаешь, что украинцы очень целеустремленные люди - это наша главная черта. А наша вторая черта - мы никогда не приходим в гости без подарка, поэтому у Ксении есть для тебя подарок", - объявила со сцены Лидия Таран.

Ксения подарила Нику рубашку с вышитыми крыльями.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Ник Вуйчич (@nickvujicic_cis)

Куратор проекта "Здійсни мрію" телеведущая Лидия Таран вместе с командой устроила уникальную шахматную партию среди Праги, чтобы осуществить мечту 18-летнего Михаила Комнацкого.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Лидия Таран вместе с Ником Вуйчичом осуществила мечту больной львовянки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Пользователей ошеломили самые откровенные наряды оскаровской вечеринки
Пользователей ошеломили самые откровенные наряды оскаровской вечеринки
35
 Просмотров: 68782
Леся Украинка в Египте, Крыму, Италии, на Кавказе - редкие фото поэтессы облетели сеть
Леся Украинка в Египте, Крыму, Италии, на Кавказе - редкие фото поэтессы облетели сеть
33
 Просмотров: 57940
Какими были самые красивые женщины ХХ века: фото
Какими были самые красивые женщины ХХ века: фото
9
 Просмотров: 21573
Любомир Гузар в детстве, во время венчания и застолья - показали жизнь Блаженнейшего в фотографиях
Любомир Гузар в детстве, во время венчания и застолья - показали жизнь Блаженнейшего в фотографиях
33
 Просмотров: 18687
&quot;Обострение&quot;: Сыроид возмутило поведение жены Луценко
"Обострение": Сыроид возмутило поведение жены Луценко Просмотров: 10998
Знаменитости
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
 1 Просмотров: 1899
Скандал с Maruv: организаторы Евровидения отреагировали на ситуацию с отбором
Скандал с Maruv: организаторы Евровидения отреагировали на ситуацию с отбором 1 Просмотров: 3780
Какими были самые красивые женщины ХХ века: фото
Какими были самые красивые женщины ХХ века: фото
9
 Просмотров: 21582
MARUV прокомментировала ситуации относительно Евровиденья
MARUV прокомментировала ситуации относительно Евровиденья 1 Просмотров: 1629
Винник впервые заговорил об украинских гастарбайтерах
Винник впервые заговорил об украинских гастарбайтерах Просмотров: 2700
Больше всего комментируют
8
MARUV не поедет на Евровидение
6
Окружение Порошенко разворовывало оборонку и торговало с Россией - СМИ
5
Порошенко заговорил о полномасштабной войне с Россией
5
Газ может подешеветь в 2 раза
4
Freedom-jazz girls band отказались участвовать в Евровидении
Голосов: 33579
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua