Лесю Никитюк раскритиковали за неприлично откровенные позы в крошечном бикини

Телеведущая 32-летняя Леся Никитюк поделилась откровенным снимком с отдыха.

Фото красотка опубликовала в Instagram.

Автор: instagram.com/lesia_nikituk/ Образ Леся дополнила маленькой сумочкой через плечо и шляпой с леопардовым принтом

На снимке с отдыха в Египте, Леся Никитюк позирует на фоне пляжа с зонтиками и моря. Женщина выбрала для пляжной прогулки черное крошечное бикини и прозрачную длинную накидку в тон. Образ Леся дополнила маленькой сумочкой через плечо и шляпой с леопардовым принтом.

Шоувумен написала, что долго выбирала снимок для публикации и остановилась на этом потому, что он ей нравится. Многие подписчики раскритиковали ее выбор, отметив, что фото "не очень". Пользователи интересовались также, что случилось с верхней губой Никитюк. Заметно, что она действительно будто бы распухла.

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"Леси снова голющая", "Леся - красотка! И это не обсуждается!", "Какой же она сделалась вульгарной", "Богиня! Ну что еще скажешь", "Вот она и расставила свой внутренний мир!", - писали фоловеры.

Телеведущая Леся Никитюк раскрыла объем груди и другие параметры фигуры. В Instagram Никитюк опубликовала фото в меховом наряде с экстремально глубоким декольте. Авторами фотосессии выступил дуэт фотографов Vicoolya & Saida.