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Рост 180 см, грудь - 90: Леся Никитюк подробно описала свои параметры

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Телеведущая Леся Никитюк раскрыла объем груди и другие параметры фигуры.

В Instagram Никитюк опубликовала фото в меховом наряде с экстремально глубоким декольте. Авторами фотосессии выступил дуэт фотографов Vicoolya & Saida.

Автор: instagram.com/lesia_nikituk/
  Дівчина розповіла, що їй постійно при зустрічі говорять що вона дуже висока
Дівчина розповіла, що їй постійно при зустрічі говорять що вона дуже висока

Девушка рассказала, что ей постоянно при встрече говорят что она очень высока.

"Каждый день, минимум 1 или даже 2 раза в течение всей моей жизни мне говорят одну и ту же фразу!" Ого! Вы такая высока. "Серьезно? Это первое что приходит в голову каждому встречному! Плохо Нет, это неплохо. Просто я слышу это каждый Божий день! Давайте раз и навсегда я еще раз напомню всему миру, свои параметры, когда вы меня встретите, будете в курсе! Рост 180 см (плюс каблук 7-10 см), длина ноги от бедра 110 см, размер ноги (40,41) объем груди 90; талия 68; бедра 100! И самое главное - мизинец 4 сантиметра ", - написала Никитюк.

Поклонники звезды отреагировали на признание Никитюк.

"Господи, какая красивая!", - написала Маша Ефросинина в комментариях.

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"Господи, я заканчиваюсь там, где у тебя, все только начинается!"; "Теперь еще будут говорить: "ого! Какие мизинцы!", "Понимаю))) Леся, вы красавица!) У меня такой же рост. Великаны рулят", "Глубина ноздри какая?", "Красивое фото", "Модельные параметры! Леся, вы неземная красавица", - писали другие подписчики.

Телеведущая Леся Никитюк представила дебютную сольную композицию и анонсировала целый альбом песен. О том, что теперь будет петь не только в караоке Никитюк рассказала в Instagram. Лесин потенциальный хит называется "Ямы". Посвященный ее телепроекта, а еще тем, благодаря кому этих самых ям хватает на украинских дорогах. "Спасибо, Укравтодор! Без вас бы точно песни не было", - заявила Никитюк.

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