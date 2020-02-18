Рост 180 см, грудь - 90: Леся Никитюк подробно описала свои параметры

Телеведущая Леся Никитюк раскрыла объем груди и другие параметры фигуры.

В Instagram Никитюк опубликовала фото в меховом наряде с экстремально глубоким декольте. Авторами фотосессии выступил дуэт фотографов Vicoolya & Saida.

Автор: instagram.com/lesia_nikituk/ Дівчина розповіла, що їй постійно при зустрічі говорять що вона дуже висока

Девушка рассказала, что ей постоянно при встрече говорят что она очень высока.

"Каждый день, минимум 1 или даже 2 раза в течение всей моей жизни мне говорят одну и ту же фразу!" Ого! Вы такая высока. "Серьезно? Это первое что приходит в голову каждому встречному! Плохо Нет, это неплохо. Просто я слышу это каждый Божий день! Давайте раз и навсегда я еще раз напомню всему миру, свои параметры, когда вы меня встретите, будете в курсе! Рост 180 см (плюс каблук 7-10 см), длина ноги от бедра 110 см, размер ноги (40,41) объем груди 90; талия 68; бедра 100! И самое главное - мизинец 4 сантиметра ", - написала Никитюк.

Поклонники звезды отреагировали на признание Никитюк.

"Господи, какая красивая!", - написала Маша Ефросинина в комментариях.

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"Господи, я заканчиваюсь там, где у тебя, все только начинается!"; "Теперь еще будут говорить: "ого! Какие мизинцы!", "Понимаю))) Леся, вы красавица!) У меня такой же рост. Великаны рулят", "Глубина ноздри какая?", "Красивое фото", "Модельные параметры! Леся, вы неземная красавица", - писали другие подписчики.

Телеведущая Леся Никитюк представила дебютную сольную композицию и анонсировала целый альбом песен. О том, что теперь будет петь не только в караоке Никитюк рассказала в Instagram. Лесин потенциальный хит называется "Ямы". Посвященный ее телепроекта, а еще тем, благодаря кому этих самых ям хватает на украинских дорогах. "Спасибо, Укравтодор! Без вас бы точно песни не было", - заявила Никитюк.