Укравтодор способствовал тому, что Леся Никитюк стала певицей

Музыку написал Руслан Квинта, а слова - TAYANNA. "Ямы" и еще 8 композиций составят первый Лесин альбом, название которого она пока не раскрывает Фото: Vgorode.ua

Телеведущая Леся Никитюк представила дебютную сольную композицию и анонсировала целый альбом песен.

О том, что теперь будет петь не только в караоке Никитюк рассказала в Instagram.

Лесин потенциальный хит называется "Ямы". Посвященный ее телепроекта, а еще тем, благодаря кому этих самых ям хватает на украинских дорогах.

"Спасибо, Укравтодор! Без вас бы точно песни не было", - заявила Никитюк.

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Музыку написал Руслан Квинта, а слова - TAYANNA. "Ямы" и еще 8 композиций составят первый Лесин альбом, название которого она пока не раскрывает.

Украинская телеведущая 32-летняя Леся Никитюк поражает поклонников странными луками. Женщина в Instagram разместила фотографию, где щеголяет удачным шопингом. Отмечено, что фото сделано на Ukrainian Fashion Week. Никитюк увешана пакетами с новинками фэшн-индустрии. На второй части фотоколлажа звезда надела черный с высоченным линией бикини купальник, верхняя часть которого представляет собой прозрачную сетку. Сверху откровенного наряда ведущая надела черный жакет, а на ноги - ярко-красные туфли на каблуках.