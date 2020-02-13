Укравтодор способствовал тому, что Леся Никитюк стала певицей

Телеведущая Леся Никитюк представила дебютную сольную композицию и анонсировала целый альбом песен.
О том, что теперь будет петь не только в караоке Никитюк рассказала в Instagram.
Лесин потенциальный хит называется "Ямы". Посвященный ее телепроекта, а еще тем, благодаря кому этих самых ям хватает на украинских дорогах.
"Спасибо, Укравтодор! Без вас бы точно песни не было", - заявила Никитюк.
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Музыку написал Руслан Квинта, а слова - TAYANNA. "Ямы" и еще 8 композиций составят первый Лесин альбом, название которого она пока не раскрывает.
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Рєбятки😎Моя перша пісня вже на моєму YouTube ❤️ А шо?! Хватит Петь в караоке🤣 Силка в профілі P.S. Спасибо огромное композитору @ruslankvinta и певице @tayanna_reshetnyak 😘😘😘А ещё всей съёмочной группе ТВ проекта LeМаршрутка, для которбыла написана эта песня! Ну и спасибо Укравтодор!!! Без вас точно песни б не было😆Надеюсь вам понравится.. ведь ещё 8 песен и будет альбом😁#леся #ямы #песня #певицаАртисткаЯ foto @vihtuchka
Украинская телеведущая 32-летняя Леся Никитюк поражает поклонников странными луками. Женщина в Instagram разместила фотографию, где щеголяет удачным шопингом. Отмечено, что фото сделано на Ukrainian Fashion Week. Никитюк увешана пакетами с новинками фэшн-индустрии. На второй части фотоколлажа звезда надела черный с высоченным линией бикини купальник, верхняя часть которого представляет собой прозрачную сетку. Сверху откровенного наряда ведущая надела черный жакет, а на ноги - ярко-красные туфли на каблуках.
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