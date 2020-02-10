В сапогоштанах и без бюстгальтера: Леся Никитюк смущает поклонников неожиданными луками

Украинская телеведущая 32-летняя Леся Никитюк поражает поклонников странными луками.
Женщина в Instagram разместила фотографию, где щеголяет удачным шопингом.
Отмечено, что фото сделано на Ukrainian Fashion Week. Никитюк увешана пакетами с новинками фэшн-индустрии. На второй части фотоколлажа звезда надела черный с высоченным линией бикини купальник, верхняя часть которого представляет собой прозрачную сетку. Этаж откровенного наряда Леся надела черный жакет, а на ноги - ярко-красные туфли на каблуках.
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Другая фотография сделана из спальни. Женщина щеголяет телесного цвета кожаными сплошными чоботоштанамы. Верхнюю половину тела, полностью обнаженную, женщина кокетливо прикрывает за счет позы и волос.
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Украинская телеведущая 32-летняя Леся Никитюк отдыхает в Буковеле. Фото, размещенное в Instgram, звезда сделала из гостиницы Chalet Du Mont. На первом плане фотографии - огромный бассейн с бирюзовой водой. Леся повёрнута к объективу спиной. в черном купальнике, демонстрирует округлые ягодицы в бикини. Звезда стоит у огромного окна, сквозь которое виден горный пейзаж зимних Карпат.
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