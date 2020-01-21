"Богатой будешь": Лесю Никитюк не узнали на фото из-за очень сексапильных ягодиц

Украинская телеведущая 32-летняя Леся Никитюк отдыхает в Буковеле.
Фото, размещенное в Instgram, звезда сделала из гостиницы Chalet Du Mont.
На первом плане фотографии - огромный бассейн с бирюзовой водой. Леся повёрнута к объективу спиной. в черном купальнике, демонстрирует округлые ягодицы в бикини. Звезда стоит у огромного окна, сквозь которое виден горный пейзаж зимних Карпат.
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"Огонь! Леся, ты прекрасна!", "Классная фигурка и пейзаж", "Неприлично... неприлично красивый вид", "Ого, крутое фото! Я сразу и не узнала, думала, Полякова!" "Ого, богатой будешь!", - написали восторженные фанаты.
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Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками новым сексуальным фото с отдыха. В Instagram она выложила фотографию, сделанную в прошлом году. На снимке Никитюк позирует в море без верха от купальника – только со шляпой в руке и спиной к камере. "Да, все... Я заслужила... Заслужила выставить эту фотку с прошлого года", – написала телезвезда.
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