Леся Никитюк опубликовала фото топлес

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками новым сексуальным фото с отдыха.

В Instagram она выложила фотографию, сделанную в прошлом году. На снимке Никитюк позирует в море без верха от купальника – только со шляпой в руке и спиной к камере.

"Да, все... Я заслужила... Заслужила выставить эту фотку с прошлого года", – написала телезвезда.

Автор: Instagram

В комментариях к сообщению поклонники Леси засыпали ее комплиментами.

Ведущая Леся Никитюк поделилась с пользователями забавным видео подготовки к новогоднему празднованию.