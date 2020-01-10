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пятница, 10 января 2020 10:07

Леся Никитюк опубликовала фото топлес

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Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками новым сексуальным фото с отдыха.

В Instagram она выложила фотографию, сделанную в прошлом году. На снимке Никитюк позирует в море без верха от купальника – только со шляпой в руке и спиной к камере.

"Да, все... Я заслужила... Заслужила выставить эту фотку с прошлого года", – написала телезвезда.

Автор: Instagram
 

В комментариях к сообщению поклонники Леси засыпали ее комплиментами.

Ведущая Леся Никитюк поделилась с пользователями забавным видео подготовки к новогоднему празднованию.

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