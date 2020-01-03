Леся Никитюк рассмешила пользователей приготовлением оливье

Автор: Instagram В соцсети Никитюк рассказала, что 1 января она провела в спа-комплексе

Ведущая Леся Никитюк поделилась с пользователями забавным видео подготовки к новогоднему празднованию. Ролик она опубликовала на странице в Instagram.

На видео Никитюк показала, как готовит оливье. Свой комический образ она подчеркнула узкими черными брюками и винтажными солнцезащитными очками. На доске ведущая нарезала колбасу. Также в миску с ингредиентами она высыпала горошек. Этим спародировала турецкого ресторатора Нусрета Гьокче, который искусно управляется с мясом и стал звездой в соцсетях под ником Salt Bae.

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Свою миниатюру Никитюк выполнила под песню Билли Айлиш "Bad guy". Также ведущая показала свой новогодний образ - белые широкие брюки и топ из белых перьев.

Недавно за откровенный наряд в соцсети высмеяли певицу Светлану Лободу. Для новогоднего выступления она выбрала наряд, который едва прикрывал интимные места. Снимки и видео с выступления звезда показала на своей странице в Instagram.