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вторник, 25 февраля 2020 08:28

Леся Никитюк подбросила фанатам тему для размышлений

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Телеведущая Леся Никитюк задала поклонникам немного странный вопрос.

Его написала в своем Instagram. К посту звезда добавила фото с отдыха в Египте.

Автор: instagram.com/lesia_nikituk/
  На опубликованных фото Никитюк позирует на фоне пальм, демонстрируя ноги
На опубликованных фото Никитюк позирует на фоне пальм, демонстрируя ноги

"Пока мы в сторис обсуждаем тему маленькой груди... хотелось бы забросить новую тему для размышлений - Ноги!!! Длинные или короткие? Комплексы ??! Что думают парни???", - написала она.

На фотографиях Никитюк позирует на фоне пальм. Особое внимание привлекают длинные ноги женщины.

Поклонникам понравилось фото ведущей.

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"Где же шорты? Помогите Даше-следопыту найти шорты для Леси", "Леська огонь", "Две ноги! И Слава Богу!", "Леся дорогая..... ножки у тебя замечательные и как мне кажется лучше не бывает!", "Каждая женщина по-своему красива! Вы, Леся, красивая девушка и красивые ноги", "Хорошие у тебя ноги, и бомбическая сама! Такая бешеная энергия", - написали они.

Телеведущая Леся Никитюк представила дебютную сольную композицию и анонсировала целый альбом песен. О том, что теперь будет петь не только в караоке Никитюк рассказала в Instagram. Лесин потенциальный хит называется "Ямы". Посвященный ее телепроекта, а еще тем, благодаря кому этих самых ям хватает на украинских дорогах.

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