Леди Гага обнаженной позировала в ванной со льдом

Американская певица Леди Гага провокационным способом решила отпраздновать 10-ю годовщину трека Bad Romance.

Звезда опубликовала обнаженные фото в Instagram.

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Автор: @ladygaga Леди Гага поделилась откровенными фото.

Фотографии сделаны в ванной комнате. Одному фото 10 лет, другому - несколько часов.

Леди Гага позировала в ванной со льдом.

"Та же женщина, разные ванны", - подписала фото певица.

Автор: @ladygaga Леди Гага поделилась откровенными фото.

Подписчики засыпали публикацию комплиментами.

"Безумие", "королева", "что за женщина", "мое вдохновение", "не могу насмотреться", - пишут они.

В США певица Леди Гага вместе с поклонником упала со сцены на зрителей.