"Квартал 95" на 200 кг легче: почему Юзик завершил карьеру комика

"Квартал" трогательно попрощался с Юзиком. Фото: https://kvartal95.com

Студия "Квартал 95" попрощалась с юмористом и актером 44-летним Юрием Корявченков (Юзиком).

Об этом сообщается на официальном сайте "Квартала 95".

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21 августа состоялись съемки новых выпусков шоу "Вечерний квартал". Запись программы прошла в одесском Летнем театре "Морвокзал".

Корявченков покинул актерскую карьеру ради политики и должности народного депутата Украины.

Во время записи концерта участники "95 квартала" обратились со сцены к Корявченкову и спели под мелодию из песни группы Queen "Богемская рапсодия".

"Юзя, помашем вслед. До свидания, друг мой, ты теперь депутат. Без тебя "Квартал " на 200 килограммов легче стал", - говорилось в тексте кавера.

Комик студии "Квартал 95" Юрий Корявченков победил на выборах по округу №33 в Кривом Роге. За Корявченкова проголосовало 60,93% избирателей (более 41 тыс. человек).