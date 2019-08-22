"Квартал 95" на 200 кг легче: почему Юзик завершил карьеру комика

Студия "Квартал 95" попрощалась с юмористом и актером 44-летним Юрием Корявченков (Юзиком).
Об этом сообщается на официальном сайте "Квартала 95".
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21 августа состоялись съемки новых выпусков шоу "Вечерний квартал". Запись программы прошла в одесском Летнем театре "Морвокзал".
Корявченков покинул актерскую карьеру ради политики и должности народного депутата Украины.
Во время записи концерта участники "95 квартала" обратились со сцены к Корявченкову и спели под мелодию из песни группы Queen "Богемская рапсодия".
"Юзя, помашем вслед. До свидания, друг мой, ты теперь депутат. Без тебя "Квартал " на 200 килограммов легче стал", - говорилось в тексте кавера.
Комик студии "Квартал 95" Юрий Корявченков победил на выборах по округу №33 в Кривом Роге. За Корявченкова проголосовало 60,93% избирателей (более 41 тыс. человек).
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