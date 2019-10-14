Кто покинул шоу "Танцы со звездами 2019" на этой неделе

Закончился очередной выпуск "Танцев со звездами 2019". Фото: 1+1

В воскресенье состоялся восьмой эфир шоу "Танці з зірками" 2019.

Этот выпуск был полон неожиданностей – на паркет вернулся легендарный танцор Григорий Чапкис, а также Потап удивил своим выходом с сыном в качестве ведущих.

Восьмой вечер на паркете "Танці з зірками 2019" был полон сюрпризов и неожиданных возвращений.

Ведущими прямого эфира традиционно стали Юрий Горбунов и Тина Кароль. Участники шоу исполнили танцы из классической бальной хореографии. 89-летний Чапкис не просто эффектно появился в начале эфира, но и занял судейское кресло MONATIK.

В результате голосования зрителей и оценок судьей в зону риска попали две пары – Михаил Кукуюк с Елизаветой Дружининой и Алексей Яровенко с Аленой Шоптенко.

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Чтобы побороться за место в проекте, участникам пришлось станцевать на паркете импровизационную постановку. До эфира пары не знали, какой стиль им придется продемонстрировать, поэтому не смогли подготовиться к ча-ча-ча. Задача усложнилась и тем, что звездные участники со своими партнерами должны были танцевать одновременно.

Судьи единогласно приняли решение – шоу покидают Михаил Кукуюк с Елизаветой Дружининой. Более того, они были разочарованы, что Михаил даже не попытался побороться и подвел своего партнера – Елизавету.

Белорусский актер и звезда "Танцев со звездами" Алексей Яровенко признался, что хотел добровольно покинуть проект во время 7 прямого эфира.