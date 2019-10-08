Один из лидеров "Танцев со звездами" хотел добровольно покинуть проект

Алексей Яровенко хотел уйти с "Танцев со звездами". Фото: tv.ua

Белорусский актер и звезда "Танцев со звездами" Алексей Яровенко признался, что хотел добровольно покинуть проект во время 7 прямого эфира.

Об этом знаменитость рассказал сам в выпуске от 6 октября.

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По словам Яровенко, он хотел сделать объявление после выступлений всех участников. Но в последний момент передумал и решил бороться за звание лучшего танцора до конца.

"Сразу после выступления я понял, что мне нравится выходить на паркет, и для меня это личный вызов - танцевать на высшем уровне. Тем более, на мне такая ответственность, я не хочу подвести свою партнершу Алену Шоптенко. Мы очень много работаем, и она много труда вкладывает в нашу пару ", - заявил Алексей.

Ранее ходили слухи, что Яровенко хотел уйти из проекта из-за ревности жены к Елене Шоптенко.

В эфире обновленного третьего сезона проекта "Танцы со звездами" состоялся обмен партнерами.