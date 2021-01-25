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понедельник, 25 января 2021 20:36

Киевский рэпер с нигерийскими корнями представил мини-альбом

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Автор: предоставлено пиар-агентом рэпера
  Артист представил ЕР-альбом
Артист представил ЕР-альбом

Украинский рэпер родом из Нигерии Джерри, который имеет псевдоним J Scope, выпустил ЕР-альбом Legacy. Этот мини-альбом - экспериментальный саунд, который имеет треп с элементами африканской перкуссии и этнического афрофолку.

Саунд-продюсером стал битмейкер Gazzon. В альбоме 4 песни, которые были записаны за 1 месяц.

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"ЕР-альбом был назван в честь 1-го трека Legacy, идея которого в том, что каждый шаг в вашей жизни должен оставить значительный след и стать примером для будущих поколений. Нужно забить на прошлые ошибки и двигаться дальше, как говорил 2Рас: "Life Goes On", - отметил исполнитель.

Певец Алекс Громаковский, известный как Gremo, представил клип на песню "Настав твій час". В композиции артист призывает слушателей вспомнить про свою цель, ответственность за себя и окружающих и продолжить действовать.

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