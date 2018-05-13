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воскресенье, 13 мая 2018 15:07

Кендалл Дженнер обнажила идеальную грудь на красной дорожке
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Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер
Эльза Хоск
Жасмин Тукс
Айшвария Рай

В Каннах проходит 71-й кинофестиваль, среди гостей которого присутствуют знаменитые актрисы и модели.

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По всей видимости, звание одной из самых сексуальных звезд Канн решила заполучить 22-летняя модель Кендалл Дженнер. Сначала девушка появилась на вечере ювелирного дома Chopard в коротком платье-сетке, которое надела без нижнего белья. Однако на этом Кендалл не остановилась.

12 мая модель появилась на премьере картины "Девушки солнца" в прозрачном белом платье и снова без нижнего белья. Белый наряд Дженнер дополнила украшениями с бриллиантами и изумрудами. Примечательно, что не все оценили откровенный образ знаменитости. По мнению некоторых поклонников, для премьеры фильма можно было выбрать наряд немного скромнее.

Знаменитые актеры и актрисы прошли по красной дорожке в элегантных платьях, соответствующих вечернему дресс-коду кинофестиваля. Одной из первых на церемонии появилась Джулианна Мур в алом платье от Givenchy. Сразу после ее выхода последовала череда девушек в красных нарядах, однако были и исключения – некоторые знаменитости выбирали холодные оттенки синего и серого и, конечно же, не отказывали себе в черном.

viva.ua
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