Раскованная Ирина Шейк без трусов позировала в Каннах

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На 71-м Каннском кинофестивале французский режиссер Кристоф Оноре представил свой новый фильм "Удовольствие, любовь и быстрый бег" (Plaire, aimer et courir vite).

Поддержать съемочную группу картины пришла и Ирина Шейк, Люпита Нионго, Тилан Блондо, Стелла Максвелл и многие другие.

Ирина Шейк на премьере появилась во второй раз, днем ранее 32-летняя супермодель посетила показ дебютной картины египетского режиссера А. Б. Шоки "Судный день" (Yomeddine).

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Возлюбленная Брэдли Купера позировала фотографам в красном платье Versace. От белья Ирина отказалась.

Ранее появились слухи, что Ирина Шейк беременна вторым ребенком от Брэдли Купера. Недавними светскими выходами модель доказала, что это все лишь домыслы. Пара воспитывает дочку Лею Десент Купер Шейк.