Бывшая жена Джонни Деппа эпатировала едва прикрытым бюстом на красной дорожке

Вчера на 71-м Каннском кинофестивале режиссер Кристоф Оноре представил свой новый фильм "Удовольствие, любовь и быстрый бег" (Plaire, aimer et courir vite).

На показ пришла бывшая жена актера Джонни Деппа Эмбер Херд.

Красавица эпатировала соблазнительным платьем с глубоким декольте. Дополнила образ серьгами и высокой прической.

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Ранее Эмбер Херд встречалась с бизнесменом Илоном Маском. Пара несколько раз расходилась. В последнее попыталась наладить отношения в феврале. Теперь Маск встречается с молодой певицей, с которой недавно посетил бал Института костюмов.