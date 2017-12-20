Кардашьян в стрингах и стройная Каменских: звездные выходы в бикини 2017 года

Год уходящий выдался для многих звезд не только успешным в профессиональном плане, а и щедрым на отдых.

Немало знаменитостей провели отпуск у океана, демонстрируя во всей красе тело в крошечном бикини.

Первой открыла пляжный сезон звезда "Трансформеров" Никола Пельтц, которая в январе поехала отдыхать на праздники вместе с братом и друзьями. Звезда запостила снимок из отпуска, на котором позирует в крохотном бикини и обнимает брата Вилла Пельтца.

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Скандальная теннисистка Мария Шарапова отдохнула на Гавайях.

Ани Лорак и Настя Каменских тоже выбрали для зимнего отдыха теплые края.

Середина года отметилась выходом звезды реалити-шоу Ким Кардашьян в бикини в Мексике. После этого мир узнал, как на самом деле выглядят ягодицы красавицы, ведь в Сеть попали ее фотографии без фотошопа. Позже Ким оправдывалась, что фото исказили и вообще, в тот момент она находилась не в лучшей физической форме.

Ранее Ким Кардашьян призналась, что избавилась от 4 килограммов лишнего веса из-за гриппа.

"Грипп может быть невероятной диетой. Сбросила 4 килограмма, как раз к Балу Костюмов", - написала Ким Кардашьян в социальной сети Инстаграм.

"Да, я была не в лучшей форме. На тот момент я не занималась спортом около трех месяцев. Все-таки я перенесла две операции на матке. Мне и так было некомфортно в своем теле, а тут еще люди начали фотошопить эти фотографии в бикини и делать меня на них еще хуже. Ну я и решила взять себя в руки и начать действовать ", - сказала Ким в одном из интервью, комментируя снимки, что наделали шума.

Последствия беременности в виде лишних килограммов Кардашьян тоже больше не угрожают: они с Канье решили, что третьего ребенка им выносит суррогатная мать.

В конце года своей фигурой похвасталась подружка футболиста Криштиану Роналду, которая вышла на пляж в бикини, после чего фанаты заподозрили ее в беременности. Догадки оказались правдой и Джорджина Родригес, с которой Криштиану впервые появился на мероприятии FIFA Football Awards в Цюрихе в январе, месяц назад родила ему ребенка.