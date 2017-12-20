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четверг, 28 декабря 2017 17:05

Кардашьян в стрингах и стройная Каменских: звездные выходы в бикини 2017 года
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Певица Настя Каменских после заснеженных гор отправилась в теплые края. Звезда отдыхает на курорте, демонстрируя похудевшее тело в бикини.
Одесская Барби Валерия Лукьянова поделилась с поклонниками своими фото с отдыха в Мексике. На снимках Лукьянова позирует в крохотном бикини, которое эффектно демонстрирует ее прелести, а также щеголяет длинными ногами в сарафане.
Супермодель Алла Костромичова поделилась новым фото на своей странице в социальной сети. На снимке она позирует на пляже в крошечном бикини
Скандальная теннисистка Мария Шарапова отдыхает на Гавайях. Звезду видели на пляже во время новогодних праздников.Зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер розпочала рік з оголеної фотосесії. Кайлі разом з подругою знялась у басейні в купальнику.
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян отдыхает на Коста-Рике. Звезда отправилась вместе с семьей: матерью и сестрами на пляж. Папарацци сфотографировали Ким, когда она вместе с сестрой Хлои и помощницей Стефани Шепард нежилась на солнышке в бикини, выставив на показ аппетитные прелести.
Балерина Анастасия Волочкова отправилась на Мальдивы, где традиционно сделала откровенную фотосессию в крошечном бикини.
Ким была замечена в Мексике во время отпуска с подругами. Звезда прогуливалась по берегу океана в ретро бикини марки Christian Dior. Красавица демонстрировала ягодицы и подтянутый пресс. Папарацци успели поделиться фото с таблоидом, опубликовавший фотографии без фотошопа. Ранее Ким надевала обувь Escada, Versace, а также винтаж бикини Chanel.

Год уходящий выдался для многих звезд не только успешным в профессиональном плане, а и щедрым на отдых.

Немало знаменитостей провели отпуск у океана, демонстрируя во всей красе тело в крошечном бикини.

Первой открыла пляжный сезон звезда "Трансформеров" Никола Пельтц, которая в январе поехала отдыхать на праздники вместе с братом и друзьями. Звезда запостила снимок из отпуска, на котором позирует в крохотном бикини и обнимает брата Вилла Пельтца.

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Скандальная теннисистка Мария Шарапова отдохнула на Гавайях.

Ани Лорак и Настя Каменских тоже выбрали для зимнего отдыха теплые края.

Середина года отметилась выходом звезды реалити-шоу Ким Кардашьян в бикини в Мексике. После этого мир узнал, как на самом деле выглядят ягодицы красавицы, ведь в Сеть попали ее фотографии без фотошопа. Позже Ким оправдывалась, что фото исказили и вообще, в тот момент она находилась не в лучшей физической форме.

Ранее Ким Кардашьян призналась, что избавилась от 4 килограммов лишнего веса из-за гриппа.

"Грипп может быть невероятной диетой. Сбросила 4 килограмма, как раз к Балу Костюмов", - написала Ким Кардашьян в социальной сети Инстаграм.

"Да, я была не в лучшей форме. На тот момент я не занималась спортом около трех месяцев. Все-таки я перенесла две операции на матке. Мне и так было некомфортно в своем теле, а тут еще люди начали фотошопить эти фотографии в бикини и делать меня на них еще хуже. Ну я и решила взять себя в руки и начать действовать ", - сказала Ким в одном из интервью, комментируя снимки, что наделали шума.

Последствия беременности в виде лишних килограммов Кардашьян тоже больше не угрожают: они с Канье решили, что третьего ребенка им выносит суррогатная мать.

В конце года своей фигурой похвасталась подружка футболиста Криштиану Роналду, которая вышла на пляж в бикини, после чего фанаты заподозрили ее в беременности.

Догадки оказались правдой и Джорджина Родригес, с которой Криштиану впервые появился на мероприятии FIFA Football Awards в Цюрихе в январе, месяц назад родила ему ребенка.

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