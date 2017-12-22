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понедельник, 25 декабря 2017 22:05

Модель Victoria's Secret позувала топлес біля ялинки

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Модель Victoria's Secret Кэндис Свейнпол снялась у елки.

Красавица позирует топлес в трусах от бренда, который и поделился рождественской фотографией.

Недавно стало известно, что модель ждет второго ребенка от манекенщика Германа Николе, которому родила сына Анаку 14 месяцев назад.

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"Рождество пришло раньше. # 2", - написала в своем Instagram на прошлой неделе модель.

Модель в интервью People заверила, что является сторонницей натуральных родов, без обезболивающего.

"Я не хочу, чтобы кто-то отказывался заводить детей. Я думаю общество заставляет женщин бояться натуральных родов, но это просто, если ты готовишься к этому правильно.", - говорит Кэндис.

"Это просто. Малыш был таким спокойным и все говорили:" Тебе повезло с ребенком". Но я думаю, что следующий будет террором, просто напомните мне об этом ", - говорит Кэндис.

dailymail.co.uk
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