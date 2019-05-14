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вторник, 14 мая 2019 12:51

Каннский фестиваль: Алена Делона могут лишить награды

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Каннский фестиваль: Алена Делона могут лишить награды
Ален Делон в молодости. Фото: stuki-druki.com

Организаторы 72 Каннского фестиваля решила наградить Золотой пальмовой ветвью актёра Алена Делона. Нашлись те, кто остался недоволен таким решением.

Организация "Женщины и Голливуд" выступила против награждения знаменитости.

По словам основательницы Мелиссы Сильверштейн, актёр неоднократно позволял себе расистские высказывания и открыто говорил, что поднимал на женщин руку.

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"Ален Делон говорил, что быть гомосексуалистом - "против природы". Он публично заявлял, что бил женщин. Награждая такого человека, Канны пропагандируют отвратительные ценности", - прокомментировала Сильверштейн.

Один из организаторов, Тьерри Фремо, высказался об Алене Делоне тоже.
"Мы же не вручаем ему Нобелевскую премию мира. Мы награждаем за достижения в кинематографе, потому что он легендарный актёр и часть истории Канн. Фестиваль не осуждает свободу выражения мнений", - сказал он.

Недавно анонсировали ТОП-5 самый лучших фильмов Каннского фестиваля.

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