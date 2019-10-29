"Как американские горки" - жена Остапчук впервые прокомментировала развод с шоуменом

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Украинский телеведущий Владимир Остапчук 22 октября подал заявление на развод с женой Еленой Войченко, с которой был женат 12 лет.

Женщина решила прокомментировать разрыв в Instagram.

По словам Войченко, в ее жизни наступили незапланированные изменения.

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"К сожалению, жизнь - непредсказуемая штука и в моей произошли незапланированные изменения. Знаю, что новые вызовы сделают меня сильнее и лучше", - начала Елена.

Женщина заявила, что благодарна Остапчуку за 15 лет отношений и назвала их брак "американскими горками".

"Я счастлива, что прожила 15 лет любя и даря свою любовь. Начиная от студенчества в небольшом городке, не имел ничего, кроме любви и друг друга, работы учителями, постановки общих целей, которые привели к переезду в столицу, успеха в карьере, жизнь на две страны, ради детей и стремлений познавать мир. Этот период был как американские горки. Но главное, это то, кем мы стали сегодня и чего достигли вместе", - рассказывала Войченко.

По словам женщины, самое главное в ее жизни это дети, дочь Эмилия и сын Эван-Александр.

Один из фаворитов проекта "Танцы со звездами" Владимир Остапчук разводится с женой Еленой Войченко. Остапчук лично принес соответствующее заявление в Подольский районный суд города Киева.