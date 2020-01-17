К каким пластическим операциям прибегли знаменитости, рассказал эксперт

Ким Кардашьян, Анджелина Джоли, Виктория Бекхэм, Ева Лонгория - с возрастом становятся только красивее. Многие из них прибегал к услугам пластических хирургов. Другие утверждают, что их красота естественная.

Выяснить правду помог профессионал. Изменения во внешности звезд прокомментировал пластический косметолог Карл Тавберидзе. Также он дал свои рекомендации некоторых из них, пишет Grazia.

Бритни Спирс. 38-летняя певица явно увеличивала губы, а также делала контурную пластику скул. Губы ей не следовало трогать. А овал лица получился замечательный. Ей следовало бы сосредоточиться на коррекции мимических морщин с помощью ботокса, а также заполнении филлером области носогубных складок и носослезной борозды.

Автор: rbc.ua У эксперта поинтересовались, какие пластические операции делали знаменитости

Николь Кидман часто меняет внешность. В 52 года выглядит очень молодо.В основном потому, что часто прибегает к инъекциям ботокса. Это видно по области бровей, Межбровью и лбу. Еще одна часть лица, которая явно подвергалась коррекции - подбородок, который у голливудской актрисы очень выражен.

Автор: rbc.ua У эксперта поинтересовались, какие пластические операции делали знаменитости

Холли Берри. Ее реальный возраст которой никогда не угадаешь. Ее ухоженная увлажненная кожа явно говорит о том, что актриса обожает процедуры биоревитализации. Косметологи ей попались хорошие. Ничего менять не стоит. Разве что добавить немного филлера в подбородок и скулы.

Автор: rbc.ua У эксперта поинтересовались, какие пластические операции делали знаменитости

Крис Дженнер. Мама знаменитых сестер Кардашьян-Дженнер - Крис - перестаралась с коррекцией скул. Из-за этого ее лицо буквально "кричит", что она делала пластику. Филлер в верхнюю губу и еще инъекции в подбородок для симметрии ей явно не помешают.

Автор: rbc.ua У эксперта поинтересовались, какие пластические операции делали знаменитости

Ева Лонгория - звезда "Отчаянных домохозяек" явно делала инъекции ботокса для области межбровья и лба, а также использовала филеры для области щек и подбородка. Что еще ей стоит сделать, так это заполнить носогубные складки и подбородок филлером.

Автор: rbc.ua У эксперта поинтересовались, какие пластические операции делали знаменитости

Дженнифер Энистон. 50-летняя знаменитость - сторонница регулярных процедур мезотерапии. Об этом говорит ее увлажненная и ухоженная кожа. И они ей просто необходимы при ее профессии и явно выраженных мимических морщинах.

Автор: rbc.ua У эксперта поинтересовались, какие пластические операции делали знаменитости

Виктория Бекхэм. 45-летняя звезда уверяет, что ее внешность - в основном результат правильного питания и косметологического ухода, специалист так явно не считает. У экс- "перчинки" сделано буквально все: скулы, щеки, носослезная борозда, угол и овал лица, подбородок и губы. Осталось только поднять уголки бровей.

Автор: rbc.ua У эксперта поинтересовались, какие пластические операции делали знаменитости

Ким Кардашьян имеет одно из самых "косметологических" лиц среди знаменитостей. Сделано все действительно хорошо. Использовала ботокс в зонах межбровья, лба и вокруг глаз, инъекции в носослезную борозду, "носогубки", корректировала щеки, скулы, овал лица, углы нижней челюсти. Единственное, что еще стоит сделать, по мнению специалиста, инъекции филлера в подбородок и углы челюсти. Губы тогда будут выглядеть гармонично, а не казаться слишком большими.

Автор: rbc.ua У эксперта поинтересовались, какие пластические операции делали знаменитости

Анджелина Джоли точно прибегала к использованию филеров. Отсюда ее безупречные пухлые губы и большие скулы. Она явно не побрезговала инъекциями ботокса для зоны лба, межбровья и у глаз. Ей бы не помешало сделать более аккуратным подбородок и обработать носогубную зону.

Автор: rbc.ua У эксперта поинтересовались, какие пластические операции делали знаменитости

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Шэрон Стоун, которой 61 год, выглядит очень натурально. Она делает процедуры мезотерапии и биоревитализации. Еще бы ей следовало бы прибегнуть к блефаропластики, а еще инъекций в области скул, подбородка, носогубных складок и щек.

Автор: rbc.ua У эксперта поинтересовались, какие пластические операции делали знаменитости

Ринопластика — очень популярная пластическая операция, к которой люди прибегают все чаще. Но даже при такой востребованности о ней все еще ходит много мифов, которые пора отбросить. Если вы будете делать ринопластику в ANACOSMA, опытный хирург ответит на любые вопросы и развеет все сомнения на этапе консультации. А пока поговорим только о самых известных заблуждениях относительно операции на носу.