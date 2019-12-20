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пятница, 20 декабря 2019 16:40

4 мифа о ринопластике, о которых пора забыть

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4 мифа о ринопластике, о которых пора забыть
Если обращаться к опытным хирургам, после ринопластики вы не получите никаких эффектов, кроме красивого и гармоничного носа

Ринопластика — очень популярная пластическая операция, к которой люди прибегают все чаще. Но даже при такой востребованности о ней все еще ходит много мифов, которые пора отбросить.

Если вы будете делать ринопластику в ANACOSMA, опытный хирург ответит на любые вопросы и развеет все сомнения на этапе консультации. А пока поговорим только о самых известных заблуждениях относительно операции на носу.

Ринопластика — чисто эстетическая операция

Это не так: 30% случаев приходится на устранение недостатков, никак не связанных с красотой. Обычно это искривления перегородки или другие проблемы, которые вызывают трудности с дыханием, постоянный насморк, храп и т.д. После операции качество жизни пациента существенно повышается.

Пациент выбирает себе любой нос

Будет странно, если каждый пациент получит нос, который увидел на понравившейся картинке. Во-первых, для сохранения гармонии врач учитывает особенности самого лица. Во-вторых, возможности хирургов все же ограничены физиологией.

Ходить в повязке надо неделями

Период восстановления после ринопластики составляет в среднем 10-11 дней. За это время уходят синяки, а еще через некоторое время человек может вернуться к привычному образу жизни, но под запретом будут физические нагрузки, посещение сауны, бани и т.д.

Если нос через две недели после операции "кривой", то хирург сделал все неправильно

Иногда после операции пациент замечает, что нос выглядит кривоватым — многих этот эффект пугает не на шутку. Однако пугаться не нужно: после вмешательства долго сохраняются отеки, часто неравномерные. А еще нос принимает окончательную форму в течении года — по прошествии этого периода он уже и будет выглядеть так, как должен.

Об этой операции есть еще много мифов, которые далеки от реальности. Но если обращаться к опытным хирургам, после постхирургической реабилитации вы не получите никаких эффектов, кроме красивого и гармоничного носа, который хорошо дышит и не доставляет дискомфорта.

Лицензия Минздрава Украины №526541 от 11.03.2010 г.

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Дата
20
декабря

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