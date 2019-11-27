Известный канадский актер погиб на съемочной площадке

Тайваньская-канадский актер и фотомодель Годфри Гао умер на съемочной площадке спортивного реалити-шоу "Chase Me" в Китае.

Причиной смерти стала остановка сердца, сообщает CNN.

Годфри Гао участвовал в программе "Chase Me" - "Догони меня". Организаторы бросают вызов звездам к спортивному противостоянию с профессиональными конкурентами. На съемках актер вдруг потерял сознание и упал. Инцидент произошел сегодня утром.

Фото: Instagram/@godfreygao

В официальном заявлении представители агентства JetStar Entertainment утверждают, что Годфри Гао сразу госпитализировали. Медики проводили реанимационные мероприятия, но спасти его не удалось. Актер умер за 3 часа. после того, как потерял сознание.

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"Мы шокированы и расстроены тем, что произошло. Представители агентства постоянно были непосредственно у него, пока его семья спешила на место происшествия", - заявили в агентстве.

Свидетели трагедии уверяют, актер вовремя получил медпомощь. Коллеги просят сторонников и СМИ оставить семью в покое и не нарушать их личное пространство, чтобы они могли пережить трагедию.

Актер родился в Тайване. Годфри Гао преуспел сначала в Китае, а затем пришел в Голливуд. Он был первым азиатским человеком, который представил модный бренд Louis Vuitton, а также снялся вместе с Линой Хиди и Лили Коллинз в фильме "Орудия смерти: город костей" в 2013 году.

Гао также появился в многочисленных китайских телевизионных шоу и научно-фантастическом фильме 2019-го "Шанхайская крепость".

Умерла 33-летняя украинская актриса театра и кино Марина Куклина. О трагедии сообщили в соцсетях коллеги и друзья актрисы.

Причины смерти пока не разглашаются. Однако весной родственники Куклиной просили помочь ей, вероятно, она болела. Актриса умерла 5 октября, ей было 33 года Марина Куклина играла в театре на Липках и снималась в фильмах.