Избрали представителя Украины на детском Евровидении

На международный детский песенный конкурс "Евровидение-2019" в Польшу от Украины поедет 13-летняя киевлянка София Иванько. ФОТО: ПОГЛЯД

На международный детский песенный конкурс Евровидение-2019 в Польшу от Украины поедет 13-летняя киевлянка София Иванько с песней "Когда кажется". Девочку выбрали среди 10-ти финалистов.

София Иванько участвует в нацотборе на детское Евровидение уже в третий раз. В 2018-м она попала в "десятку" финалистов, однако одержать долгожданную победу девочке удалось лишь в этом году.

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До участия в отборе девочка училась в музыкальной школе по классу фортепиано и эстрадного пения, а также в творческой студии заслуженного деятеля эстрадного искусства Украины Михаила Толмачева.

Украинская певица RIYA, настоящее имя Валерия Наливайко, победила в международном музыкальном конкурсе North Vision Song Contest с песней "Полюса". Соревнования является интернет-аналогом Евровидения и проводится в YouTube.