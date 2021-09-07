Избитый танцовщик Дорофеевой после 15-дневной комы вышел на подиум

Впереди у Евгения Гончаренко еще много месяцев реабилитации. Фото: instagram.com/zhenja_goncharenko

Танцовщик балета певицы Нади Дорофеевой Евгений Гончаренко после 15-дневной комы вышел на подиум.

Об этом он рассказал в Instagram.

"Сегодня 17-й день, как я проснулся. И уже не просто стою на ногах, а хожу на показе нашего украинского дизайнера", - написал Гончаренко.

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Мужчина работал на показе дизайнера Sofia Roussin в рамках Ukrainian Fashion Week.

Танцор поблагодарил друзей за помощь и поддержку. Недоброжелателей заверил, что он сильнее, чем кажется.

Восстановление мужчины может продлиться еще несколько месяцев, но он верит в лучшее.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Evgeniy (Zhenja) Goncharenko (@zhenja_goncharenko)

16 августа танцор Евгений Гончаренко вышел из комы. Он пострадал от работника управления госохраны 28-летнего Евгения Беспалого в Киеве, когда вступился за девушку. Подозреваемый ударил потерпевшего кулаком в голову, от которого тот упал. Беспалого уволили. Он под стражей по решению суда.