Избитый танцовщик Дорофеевой после 15-дневной комы вышел на подиум

 
Ексклюзивы
1/5
"Новая украинская культура родилась" - Гундорова
"Новая украинская культура родилась" - Гундорова
Просмотров: 162
Костел Святого Николая был складом, "глушилкой" и концертным залом. Станет ли снова храмом?
Костел Святого Николая был складом, "глушилкой" и концертным залом. Станет ли снова храмом?
Просмотров: 1053
"В Украине царит принцип купи-продай. Но надо еще и производить" - Гундорова
"В Украине царит принцип купи-продай. Но надо еще и производить" - Гундорова
Просмотров: 324
На марш за права животных вышли тысячи киевлян: фото
На марш за права животных вышли тысячи киевлян: фото
Просмотров: 1071
"Опять, как в 1937-ом?": Крымские татары пришли под посольство РФ
"Опять, как в 1937-ом?": Крымские татары пришли под посольство РФ
Просмотров: 603
"К высшему образованию появилось недоверие после массового появления новых вузов" - Гундорова
"К высшему образованию появилось недоверие после массового появления новых вузов" - Гундорова
Просмотров: 468
Зеленский с Ермаком бегал по Вашингтону, а первая леди засветилась на обложке глянца – неделя президентской четы в фото
Зеленский с Ермаком бегал по Вашингтону, а первая леди засветилась на обложке глянца – неделя президентской четы в фото
1 Просмотров: 8289
Аваков с вином, Смелянский на море, Разумков в зоне ООС – как политики готовятся к старту сезона
Аваков с вином, Смелянский на море, Разумков в зоне ООС – как политики готовятся к старту сезона
Просмотров: 2439
"Происходит профанация науки – бытует мнение, что ею может заниматься любой" - Гундорова
"Происходит профанация науки – бытует мнение, что ею может заниматься любой" - Гундорова
Просмотров: 333
"Надела все лучшее сразу. И косметики не пожалела": как в Муховцах смотрели современное украинское кино
"Надела все лучшее сразу. И косметики не пожалела": как в Муховцах смотрели современное украинское кино
Просмотров: 1998
Фото
Все фото
4
5
5
6
6
Самая красивая женщина мира перевоплотилась в озорную девчонку
Самая красивая женщина мира перевоплотилась в озорную девчонку
&quot;Мне никогда не хотелось стать господином, который что-то решает&quot; - семь цитат Бельмондо
"Мне никогда не хотелось стать господином, который что-то решает" - семь цитат Бельмондо
Говорили, из-за перебитого носа придется забыть о кино: малоизвестные факты из жизни Бельмондо
Говорили, из-за перебитого носа придется забыть о кино: малоизвестные факты из жизни Бельмондо
Не теряют форму: кто из звезд старше 55 лет не боится показываться в купальнике
Не теряют форму: кто из звезд старше 55 лет не боится показываться в купальнике
Американская фитнес-модель взволновала соблазнительным образом
Американская фитнес-модель взволновала соблазнительным образом
Видео
Все видео
Избитый танцовщик Дорофеевой после 15-дневной комы вышел на подиум
Избитый танцовщик Дорофеевой после 15-дневной комы вышел на подиум
Вальс Джамалы и энергичный квикстеп Власовой: чем удивляли в первом эфире "Танців із зірками"
Вальс Джамалы и энергичный квикстеп Власовой: чем удивляли в первом эфире "Танців із зірками"
Культовая группа ABBA презентовала новые песни после 40 лет перерыва
Культовая группа ABBA презентовала новые песни после 40 лет перерыва
"За 10 лет почти не делали с ней уроки" - Педан поделился, как учится его дочь-выпускница
"За 10 лет почти не делали с ней уроки" - Педан поделился, как учится его дочь-выпускница
Киану Ривз отмечает 57-летие: знаковые роли самого выдающегося актера XXI в.
Киану Ривз отмечает 57-летие: знаковые роли самого выдающегося актера XXI в.
Интервью
1/5
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 1278
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 1179
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 441
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 1026
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
Просмотров: 2052
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
06 сентября 2021
Просмотров: 441
Бог почув
– Мої молитви почув Бог. Нагороджує після карантинних втрат, – каже Іван. Розраховує туристів із Саудівської Аравії у своїй ...
вторник, 07 сентября 2021 10:07

Избитый танцовщик Дорофеевой после 15-дневной комы вышел на подиум

  Комментировать
Избитый танцовщик Дорофеевой после 15-дневной комы вышел на подиум
Впереди у Евгения Гончаренко еще много месяцев реабилитации. Фото: instagram.com/zhenja_goncharenko

Танцовщик балета певицы Нади Дорофеевой Евгений Гончаренко после 15-дневной комы вышел на подиум.

Об этом он рассказал в Instagram.

"Сегодня 17-й день, как я проснулся. И уже не просто стою на ногах, а хожу на показе нашего украинского дизайнера", - написал Гончаренко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В сети появилось видео избиения танцора Дорофеевой возле гей-клуба

Мужчина работал на показе дизайнера Sofia Roussin в рамках Ukrainian Fashion Week.

Танцор поблагодарил друзей за помощь и поддержку. Недоброжелателей заверил, что он сильнее, чем кажется.

Восстановление мужчины может продлиться еще несколько месяцев, но он верит в лучшее.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Evgeniy (Zhenja) Goncharenko (@zhenja_goncharenko)

16 августа танцор Евгений Гончаренко вышел из комы.

Он пострадал от работника управления госохраны 28-летнего Евгения Беспалого в Киеве, когда вступился за девушку. Подозреваемый ударил потерпевшего кулаком в голову, от которого тот упал. Беспалого уволили. Он под стражей по решению суда.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Избитый танцовщик Дорофеевой после 15-дневной комы вышел на подиум». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
сентября

Иосиф Слепой после концлагерей прожил 21 год

Первые эмигранты плыли в Канаду 22 дни

Подстрелили известного хип-хоп исполнителя

Поэта арестовали за кражу "Моны Лизы"

Хакеры провели одно из крупнейших киберпреступлений

Самое читаемое
Умань заполонили паломники-хасиды: фоторепортаж
Умань заполонили паломники-хасиды: фоторепортаж
28
 Просмотров: 8200
Гороскоп на 6-12 сентября: чьи мечты начнут осуществляться
Гороскоп на 6-12 сентября: чьи мечты начнут осуществляться
 Просмотров: 7803
Как сделать ремонт бюджетной кухни своими силами: яркие фото
Как сделать ремонт бюджетной кухни своими силами: яркие фото
17
 Просмотров: 6156
Американская фитнес-модель взволновала соблазнительным образом
Американская фитнес-модель взволновала соблазнительным образом
6
 Просмотров: 4041
Виктора Ющенко отравили токсинами
Виктора Ющенко отравили токсинами
 25 Просмотров: 3798
Знаменитости
Самая красивая женщина мира перевоплотилась в озорную девчонку
Самая красивая женщина мира перевоплотилась в озорную девчонку
4
 Просмотров: 2287
"Мне никогда не хотелось стать господином, который что-то решает" - семь цитат Бельмондо
"Мне никогда не хотелось стать господином, который что-то решает" - семь цитат Бельмондо
5
 Просмотров: 1377
Карди Би второй раз стала мамой и показала фото из роддома
Карди Би второй раз стала мамой и показала фото из роддома Просмотров: 234
Говорили, из-за перебитого носа придется забыть о кино: малоизвестные факты из жизни Бельмондо
Говорили, из-за перебитого носа придется забыть о кино: малоизвестные факты из жизни Бельмондо
5
 Просмотров: 1548
Не теряют форму: кто из звезд старше 55 лет не боится показываться в купальнике
Не теряют форму: кто из звезд старше 55 лет не боится показываться в купальнике
6
 Просмотров: 2862
Больше всего комментируют
25
Виктора Ющенко отравили токсинами
6
РФ постоянно находит отговорки, чтобы избежать встречи Зеленского и Путина
5
"Сказали от души и правду" - Залужный прокомментировал песню о Путине на параде
4
"Украина стремится в НАТО, а Штаты говорят "Отлично" - Кремль сделал истерическое заявление
3
Сенцов о Зеленском: Думает не о реформах, а о втором сроке
Голосов: 43564
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть