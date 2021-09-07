Избитый танцовщик Дорофеевой после 15-дневной комы вышел на подиум

Танцовщик балета певицы Нади Дорофеевой Евгений Гончаренко после 15-дневной комы вышел на подиум.
Об этом он рассказал в Instagram.
"Сегодня 17-й день, как я проснулся. И уже не просто стою на ногах, а хожу на показе нашего украинского дизайнера", - написал Гончаренко.
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Мужчина работал на показе дизайнера Sofia Roussin в рамках Ukrainian Fashion Week.
Танцор поблагодарил друзей за помощь и поддержку. Недоброжелателей заверил, что он сильнее, чем кажется.
Восстановление мужчины может продлиться еще несколько месяцев, но он верит в лучшее.
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16 августа танцор Евгений Гончаренко вышел из комы.
Он пострадал от работника управления госохраны 28-летнего Евгения Беспалого в Киеве, когда вступился за девушку. Подозреваемый ударил потерпевшего кулаком в голову, от которого тот упал. Беспалого уволили. Он под стражей по решению суда.
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