Искусственные слезы: как "плачут" актеры на съемочной площадке

Режиссеры нередко просят актеров заплакать, чтобы добавить сцене драматизма. Но как заставить слезы течь из глаз, когда ты совсем не чувствуешь грусти?

Каждый актер обладает своим собственным набором приемов и хитростей. Дженнифер Лоуренс, Мерил Стрип, Дэниел Рэдклифф и другие знаменитости рассказывают как им удается на съемочной площадке выдавливать из себя слезы.

Кое-кто все же обращается к маленьким хитростям

Анна Фэрис

Анна Фэрис

Актриса честно признается в том, что ее слезы на экране – это заслуга не собственных актерских способностей, а результат использования карандаша для глаз. Анна Фэрис, которую прославила роль Синди Кэмпбелл в серии фильмов "Очень страшное кино", рассказала, что она не из тех людей, которые могут легко расплакаться в реальной жизни – вдвойне труднее ей сделать это перед камерой: "На самом деле, это немного странно. Все потому что мама меня так воспитывала. Если я когда-либо начинала плакать, она осаждала меня фразой: "О чем тебе сожалеть?"".

Поэтому вместо того чтобы пытаться выдавить из себя слезы усилием воли или воспоминаниями, Фэрис использует специальное средство - "стик для слез". В глаза распыляются мельчайшие частицы ментолового кристалла, которые и вызывают слезы. Еще один актерский "лайфхак", который наиболее выразительно демонстрирует слезы на экране - повернуть голову на ¾ и посмотреть немного вверх".

Еще лучше (для роли), когда актер может провести параллель со своей жизнью

Дэниел Рэдклифф

Дэниел Редклифф

Звезда фильмов о Гарри Поттере, Дэниел Рэдклифф, снялся в биографической драме "Убей своих любимых" в роли поэта Аллена Гинзберга. Съемки в кинокартине потребовали от него немало выплаканных слез.

"До того, как вы приобретете навык – плакать "по сигналу", которым обладают некоторые люди, чем больше вы заставляете себя сделать это, тем более неловким и кошмарным это становится… Как я обнаружил", – признается актер. В результате Дэниел бросил тщетные попытки искусственно имитировать эти чувства и обратился к полезному совету, которым с ним поделился его экранный крестный отец Гэри Олдмен: "Не бойся использовать личное, потому что они все равно подумают, что это происходит с твоим персонажем". Рэдклифф не рассказал, какие именно собственные переживания он использовал для этой роли, но сообщил, что такой прием очень ему помог. "Три неконтролируемые, душераздирающие сцены после… Там были самые настоящие слезы. Когда это впервые происходит с тобой на съемочной площадке, полной людей… Даже если ты делаешь все от лица своего персонажа, в данный момент это все равно только ты", – пояснил он.

Даже самым популярным актерам Голливуда бывает нелегко

Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс

Если артисты еще не успели наработать и отточить мастерство искусственных слез на экране, иногда им приходится начинать сниматься и просто надеяться, что в нужный момент они смогут заплакать. Актриса Дженнифер Лоуренс рассказала, что когда ей необходимо было заплакать на съемках "Голодных игр" (в сцене, где на ее руках умирает девочка Ру), то настоящие слезы родились после того, как она сымитировала внешнее сходство с человеком, который находится в трауре. То есть, приняла соответствующую позу и начала выполнять телесные движения, характерные для плачущего.

"Определенно я могу начать плакать и слезы иногда льются, – рассказывает актриса. – В моей жизни нет ничего, что могло бы заставить меня мгновенно зарыдать. В большинстве случаев это некий стандарт – держи свои глаза открытыми и терпи". Позже актриса уточнила, что ей нужно расширить глаза "на долгое время", чтобы метод сработал.

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Некоторым актерам требуется небольшой "пинок" от партнеров по площадке

Уилл Смит

Уилл Смит

Когда Уилл Смитт только начинал свою карьеру, ему приходилось учиться выражать свои эмоции на камеру. Его роль в сериале 90-х "Принц из Беверли-Хиллз" стала для Смита настоящим пособием по актерской игре – с каждым новым эпизодом он становился все более убедительным и проявлял новые грани своих способностей. А 24 серия четвертого сезона и вовсе потребовала от артиста глубокого самоанализа.

Сам Уилл Смит позже рассказывал, что ему очень помог на съемках его экранный дядя, которого сыграл Джеймс Эйври. Он также участвовал в той сцене. Смит вспоминал: "Джеймс Эйври неустанно делал так, чтобы я совершенствовался. Он никогда не давал мне поблажек. Все, что я говорил, все, что я делал, – Джейс Эйври считал недостаточно хорошим. Он говорил: "У тебя есть своя позиция, посмотри, где ты находишься, посмотри, как ты одарен". И еще что-то вроде: "Извини, но я не приму от тебя ничего, кроме абсолютного совершенства"". Именно такой "пинок" старшего коллеги, по заверению самого Смита, и помог ему так качественно отыграть сильные эмоции.

Другим же необходим большой "пинок"

Вайнона Райдер

Вайнона Райдер

В истории кинематографа достаточно примеров, когда режиссеры использовали грубые и вовсе не гуманные подходы, чтобы вызвать эмоциональный отклик у своих артистов. Например, Альфред Хичкок намеренно запугивал Типпи Хедрен на съемочной площадке "Птиц", чтобы запечатлеть на камеру ее настоящий ужас. Такими методами известен и Стэнли Кубрик, который довел Шелли Дюваль до того, что от стресса у нее начали выпадать волосы во время работы над кинолентой "Сияние". Он обращался с ней крайне резко, что привело к тому, что эмоциональное состояние актрисы практически совпало с состоянием ее героини. Фрэнсис Форд Коппола во время съемок "Дракулы" так резко и грубо обращался с Вайноной Райдер, что она зарыдала – именно эти настоящие слезы и нужны были режиссеру для сильной сцены.

Были и другие случаи, когда коллеги по съемочной площадке доводили актеров до слез, вне зависимости от того, нравилось ли это объектам их издевательств или нет. Это прочувствовал на себе Джеки Купер – один из самых знаменитых американских актеров старого кино. Начинающему актеру было всего 9, когда его пригласили на главную роль в фильме "Скиппи". Режиссер картины Норман Торог угрожал убить собаку девятилетнего мальчика, чтобы вызвать у него слезы.

Для кого-то это всего лишь часть профессии

Мерил Стрип

Мерил Стрип

Мерил Стрип одна из актрис, которой нет необходимости обращаться к каким-то уловкам, методикам и техническим хитростям, чтобы показать свою эмоциональную вовлеченность на съемках. Стрип говорит, что относится к необходимости заплакать в нужный момент как к любой другой части своей работы – это только задача для решения.

"Самое трудное – это сделать что-то, когда тебе не хочется этого делать, – поделилась она. – Ты думаешь о том, что происходит в настоящей жизни. А потом тебе нужно притвориться веселым, когда ты совсем не чувствуешь радости. Тебе нужно плакать в самый лучший день твоей жизни. Странно и сложно изображать то, что далеко от реальности. Но нам нужны актеры. Они помогают нам осознать наши собственные эмоции. Они утешают нас. Благодаря им мы понимаем, что мы не одиноки". Другими словами, каждый раз, когда Мерил Стрип нужно пустить слезу на съемочной площадке, она вспоминает о том, как важно то, что она делает.

"Слезы - это то, чему можно научиться и чему можно научить", – говорит актриса Брайс Даллас Ховард. Оказывается, искусственно стимулируя небольшой подъем мягкого неба внутри рта, она вызывает небольшие зевки, которые – в свою очередь – помогают ей рождать слезы. "Нужно делать это некоторое время, и даже когда вы разговариваете, то можете продолжать приподнимать мягкое небо", – объясняет она. Также актриса добавила, что важным пунктом в этой технике является обыкновенная вода, которую необходимо пить. Когда организм не испытывает недостатка во влаге, проще вызвать поток слез.