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понедельник, 25 января 2021 16:11

Ирина Федишин упала на сцене. Момент попал на видео

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Ирина Федишин упала на сцене. Момент попал на видео
Ирина Федишин упала на сцене во время своего выступления. Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Артистка 33-летняя Ирина Федишин во время одного из концертов упала на сцене. Видео, на котором зафиксирован момент падения, опубликовала в Instagram.

Певица сообщила, что упала во время шоу "Ты только мой".

"Что-то пошло не так. То есть нога пошла не туда. Каблуки были высокие. Главное в такой ситуации - не паниковать", - отметила она.

Также артистка добавила, что теперь смотрит на эту обувь со страхом.

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"Высоких каблуков у меня много. Но именно эти меня пугают. Пожалуй, психосоматика срабатывает", - сказала Федишин.

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Публикация от Ірина Федишин 🎤Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

Ирина Федишин вместе с семьей отдыхала в Несебре, Болгария. Фотографиями из отпуска певица поделилась в Instagram. На фотографиях звездная блондинка пикантно позирует на фоне моря.

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