Певица Ирина Федишин поразила сексуальными фото

Фото: Instagram

Ирина Федишин вместе с семьей отдыхает в Несебре, Болгария. Фотографиями из отпуска 33-летняя певица делится в Instagram.

На фотографиях звездная блондинка пикантно позирует на фоне моря, щеголяя длинными ногами и стройной фигурой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Проклинаешь все" - Джамала поделилась деталями перелета с детьми

Поклонники засыпали красавицу комплиментами в комментариях.

Певица Светлана Лобода выпустила новый клип на песню Boom Boom, которую записала с российским рэпером Pharoah. Всего через несколько часов после премьеры клип с отметкой "18+" собрал на YouTube более 60 тыс. дизлайков.