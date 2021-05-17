Instagram-модель показала пышную грудь в полупрозрачном белье

Польская модель Вероника Белик поделилась с поклонниками откровенными фотографиями. В этот раз она предстала в черном полупрозрачном белье, которое едва прикрывало ее интимные зоны.

Белик опубликовала снимок на своей странице в Instagram. В таком образе хорошо видно фигуру Веронике, которой она уделяет много времени.

Отметим, на своей страничке в социальной сети модель пропагандирует спорт и правильное питание. Более того, она делится не только пикантными фотографиями, но и показывает видео, с помощью которых можно привести свое тело в тонус.

Для новой эротической фотосессии британская модель Деми Роуз примерила откровенное бикини желто-лимонного цвета, состоящее из трусиков и оригинального бюстгальтера с длинными рукавами и цветочным принтом.