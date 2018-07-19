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четверг, 19 июля 2018 07:52

Imagine Dragons порадовали поклонников новым хитом

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Imagine Dragons порадовали поклонников новым хитом
Популярная американская рок-группа Imagine Dragons выпустила новый трек "Natural". Фото - Amazon.com

Популярная американская рок-группа Imagine Dragons выпустила новый трек "Natural". По словам участников коллектива, эта песня о том, как найти себя и противостоять всем неудачам на своем пути.

Известно также, что "Natural" станет гимном нового футбольного сезона ESPN - популярного американского кабельного спортивного телевизионного канала.

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Не исключено, что эта песня войдет в новый альбом Imagine Dragons. Подробностей о новой пластинке группы пока нет. Последний же альбом "драконов" вышел в 2017 году.

31 августа Imagine Dragons впервые дадут масштабный концерт в Киеве на НСК "Олимпийском". Выступление пройдет в рамках грандиозного тура в поддержку пластинки "Evolve".

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Дата
19
июля

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