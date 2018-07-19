Imagine Dragons порадовали поклонников новым хитом

Популярная американская рок-группа Imagine Dragons выпустила новый трек "Natural". Фото - Amazon.com

Популярная американская рок-группа Imagine Dragons выпустила новый трек "Natural". По словам участников коллектива, эта песня о том, как найти себя и противостоять всем неудачам на своем пути.

Известно также, что "Natural" станет гимном нового футбольного сезона ESPN - популярного американского кабельного спортивного телевизионного канала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сеть взорвал снятый в Киеве видеоклип корейской группы

Не исключено, что эта песня войдет в новый альбом Imagine Dragons. Подробностей о новой пластинке группы пока нет. Последний же альбом "драконов" вышел в 2017 году.

31 августа Imagine Dragons впервые дадут масштабный концерт в Киеве на НСК "Олимпийском". Выступление пройдет в рамках грандиозного тура в поддержку пластинки "Evolve".