Группа Gild The Lily презентовал клип о психических расстройствах

Фото: предоставлено пиар-агентом группы

Группа Gild The Lily представил клип на песню Sorrow. Этой видеоработой группа хочет акцентировать внимание на том, что сейчас, как никогда, нужно быть внимательным и чутким к близким. Особенно, если вам известно об их склонносте к психическим расстройствам и болезням.

"Чтобы уберечь близкого человека, нужно постоянно напоминать, что он не один, и вы готовы помочь. Обязательно, но деликатно уговорить обратиться к специалисту, ведь только врач может предоставить правильную и необходимую помощь", - рассказывают участники группы.

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Сначала текст песни можно принять за непристойный разговор перед половым актом с элементами фетиша и доминирования. Почти так и есть, но диалог происходит не между физическими лицами, а между составляющими личностями каждого из нас.

Релиз клипа на песню "Страдаем и любим" состоялся 24 ноября на официальном YouTube-канале Ани Лорак. "Эта работа пронизана эмоциональными переживаниями, потому что любовь немыслима без страданий. Неважно, какой опыт вы получили, даже если однажды вам сделали больно. Жизнь продолжается. Любовь все равно прекрасна", - размышляет певица.