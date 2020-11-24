Ани Лорак презентовала клип на песню "Страдаем и любим"

Релиз клипа на песню "Страдаем и любим" состоялся 24 ноября на официальном YouTube-канале Ани Лорак.

"Эта работа пронизана эмоциональными переживаниями, потому что любовь немыслима без страданий. Неважно, какой опыт вы получили, даже если однажды вам сделали больно. Жизнь продолжается. Любовь все равно прекрасна", - размышляет певица.

Фото: предоставлено пиар-агентом артистки

События в клипе разворачиваются на закрытой вечеринке в доме. Отдельное внимание привлекают fashion-луки гостей вечеринки и образы Ани Лорак.

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"Сюжет клипа родился практически сразу, как и представление о локации, где должны проходить съемки. Изучив творчество Ани Лорак, нам захотелось привнести новое видение, показать артиста с другой стороны, и тем самым удивить поклонников", – рассказывает режиссер Александр Кураксин.

16 октября Ани Лорак представила свой осенний хит. Проникновенная баллада "Страдаем и любим" очень близка певице: она основана на реальных событиях. Песня рассказывает о чувствах влюблённых.