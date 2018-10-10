Группа АГОНЬ и американский рэпер Pouya сожгут осеннюю депрессию

Музыканты выступали вместе с Hurts, Jamiroquai и Tekashi 6ix9ine Фото: Instagram

Группа АГОНЬ и американский рэпер Pouya выйдут на сцену клуба Atlas 14 октября в рамках первого украинского тура гостя Five Five Tour.

У участников группы уже есть опыт совместных выступлений с мировыми звездами и лидерами субкультуры. Недавно музыканты выступали вместе с Hurts, Jamiroquai и создавали правильный настрой у пришедших послушать Tekashi 6ix9ine. Так что с бывшим панком Pouya, читающим жесткий рэп, им всегда найдется, о чем поговорить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Регги и газетные заголовки: группа Fontaliza презентовала новый альбом

На сейшене в Atlas АГОНЬ представят новые композиции из будущего альбома, релиз которого намечен на ноябрь.

В Киеве состоится концерт с участием Купер Филипп и Чез Масон (USA). Музыканты выступят 13 октября в Caribbean Club.