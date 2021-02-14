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воскресенье, 14 февраля 2021 23:50

"Голос країни": как прошел 4 выпуск

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&quot;Голос країни&quot;: как прошел 4 выпуск

14 февраля на телеканале "1 + 1" стартовал четвертый выпуск популярного шоу "Голос страны-11". Новые участники пытались покорить звездное жюри своим пением.

В этом сезоне в тренерском составе присутствуют Тина Кароль, Монатик, Олег Винник и Надя Дорофеева. Каждый из них пополнит свою команду яркими вокалистами.

В четвертом выпуске в команду к тренерам попали:

- Рудольф Афицерян. Он исполнил знаменитую песню поп-дивы Ланы Дель Рей Summertime Sadness, которую посвятил своей любимой. Участник выбрал команду Дмитрия Монатика.

- дуэт под названием Folk Ladies. Девушки исполнили украинскую народную песню "Ой, на горе" и покорили судей своим выступлением. Они выбрали в качестве тренера Олега Винника.

- Роман Семенчук спел песню Leave A Light On. В результате из судей к нему вернулся только Олег Винник.

- Виталий Борисюк (актер и муж Ольги Сумкой). Он исполнил песню Джоша Гробана Per te, которую посвятил своей жене. К мужу обернулся Олег Винник и он стал участником его команды.

- Виктор Никифоров исполнил песню "Самотня боса" и попал в команду Тины Кароль.

- Андрей Смерека спел песню Тины Кароль "Твої гріхи". К парню вернулись все судьи, но он выбрал команду Monatik.


- Коваленко Сергей. К вокалиста обернулся Олег Винник и стал участником его команды.

- Ирина Бояркина с песней Wicked game. Она выбрала команду Monatik.

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